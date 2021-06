Spillerbørs: – Langt unna sin beste form

Norge-Hellas 1-2

Jesper Mathisen mener Norge leverte en langt bedre andre omgang, men er likevel sparsom med de beste karakterene etter tapet mot Hellas.

Kaptein Martin Ødegaard får kun en treer på børsen.

– Kapteinen er usynlig i 1.omgang, og alt det han prøver på av pasninger og driblinger blir det ingenting ut av. Mer involvert i 2.omgang, men det er enkelt å se at Ødegaard er langt unna sin beste form, skriver Mathisen.

Heller ikke Braut Haaland får rosende omtale.

- Helt usynlig i 1.omgang, og like usynlig i 2.omgang. Sånn blir det når det norske angrepsspillet til tider er fraværende. Hellas har hele tiden en eller to spillere som ligger tett på stjernespissen, og det er noe Norge må håndtere om det skal bli seier mot motstand av solid kaliber. Braut Haaland har hatt en lang og fantastisk sesong, og nå får vi håpe han lader alt det han har av batterier før høstens landskamper - for uten Braut Haaland i toppslag kan vi glemme å slå en motstander som Nederland.

Gi din dom under!