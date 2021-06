Henderson-comeback i England-seier – men United-helt skjønner ikke hva han har i EM å gjøre

Grunnet en lyskeskade har ikke 30-åringen vært i aksjon siden Merseyside-derbyet mot Everton 20. februar. Søndag spilte han de siste 45 minuttene, og bommet på straffe, i 1-0-seieren mot Romania.

Før kampen var tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane krystallklar på at det at Henderson ikke startet kampen er et tegn på at EM-sluttspillet kommer for tidlig for midtbanespilleren.

Keane omtalte kampen som en «distraksjon» for Hendersons del.

– Jeg var overbevist om at han skulle spille her om dagen. Jeg vet det er snakk om at han skal komme inn i andre omgang, men hvorfor ikke la han spille de første 45 minuttene, hvor det vil være mer intensitet? I andre omgang kommer det til å skje mange bytter.

– Jeg mener han ikke burde vært involvert i det hele tatt. Hvis han ikke kan starte kampen mot Romania, for kampen er ikke så krevende mentalt og fysisk for ham, er det ikke riktig at han skal være med til et EM-sluttspill. Han er en erfaren spiller, men han har ikke sparket en ball på tre måneder, sier Keane.

At Henderson omtales som en viktig mann i spillergruppa mener Keane ikke er et argument.

– Jeg har ført folk si at de vil ha ham rundt laget. Hvorfor? Gjør han korttriks? Avholder han quizzer på kveldene? Hva gjør han? spør iren.

– Jordan er en erfaren spiller, og han har helt sikkert ikke lyst til å være noen form for cheerleader. Du ønsker å spille, og han er åpenbart ikke i nærheten, er den knallharde dommen fra den tidligere Irland-kapteinen.

– Følte meg bra

Henderson, som bar kapteinsbindet mot slutten av kampen, fikk en gylden mulighet til å sette spikeren i kista da England fikk sitt andre straffespark for dagen. Men i stedet for å avgjøre kampen, viste Henderson hvorfor han er målløs i England-drakt, da straffesparket ble reddet av en strålende Florin Nita i Romania-buret.

Etter kampen sa landslagssjef Gareth Southgate at det ikke var planlagt at Henderson skulle ta straffen.

– Vi hadde Marcus Rashford på straffer, så James Ward-Prowse, men begge var byttet ut. Vi forventet at Dominic Calvert-Lewin skulle ta det, og jeg forventet at Hendo skulle gå bort til ham og la han ta det. Neste gang bestemmer vi, sa en noe irritert Southgate.

Dette sa hovedpersonen selv etter missen:

– Jeg var selvsikker, men det var en god redning. Det var ikke en god straffe, og i en god høyde for keeper, men det plager meg ikke så mye. Det hadde vært fint å toppe comebacket med en scoring.

– Jeg følte meg veldig bra, og å komme tilbake på banen var veldig godt. Jeg kom meg gjennom 45 minutter etter å ha vært ute en stund, så jeg er fornøyd med det, og jeg følte meg bra gjennom kampen. Det er jeg fornøyd med, så er det nok en uke med trening før den første kampen, så forhåpentligvis kan jeg restituere godt, sier han til ITV etter kampen.

Kaptein Rashford sendte England i føringen

England-trener Gareth Southgate stilte med en noe reservepreget i søndagens kamp. Både Sam Johnstone, Ben Godfrey og Ben White fikk sine landslagsdebuter, til tross for at de to sistnevnte ikke er tatt ut i EM-troppen. Også James Ward-Prowse fikk muligheten fra start, og Southampton-spilleren la inn en god søknad om den siste plassen i EM-troppen, som ble ledig etter at Trent Alexander-Arnold måtte melde forfall.

Med kaptein Harry Kane på benken fra start, fikk Manchester United-spiller Marcus Rashford tilliten. Den tok han vare på, da han iskaldt trillet inn 1-0 på straffespark etter 68 minutter, etter at en god Jack Grealish ble felt innenfor 16-meteren.

– Det var et stort øyeblikk for meg å være kaptein. Det er noe du drømmer om som barn. I dag oppnådde jeg det, sa Rashford etter kampen.

Før scoringen hadde England hatt flere store sjanser, og både Dominic Calvert-Lewin og Jadon Sancho måtte se sine forsøk treffe tverrligger og ut. Førstnevnte fikk også en gigantisk mulighet helt i starten av andre omgang, etter et godt frispark fra Ward-Prowse.

Fantomredning fra Johnstone

Romania fikk en gigantisk mulighet kort tid etter 1-0-scoringen, men debutant Johnstone vartet opp med en fantomredning på avslutningen fra fem meter.

Et godt England fortsatte å skape sjanser, men Nita, stengene og svake avslutninger stod i veien. Dermed endte det 1-0 i Middlesbrough. England EM-åpner mot Kroatia 13. juni.