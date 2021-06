FHI-direktør, Camilla Stoltenberg, sier at de siste månedene er helt avgjørende for hvordan situasjonen utvikler seg fremover.

I en Twitterpost søndag formiddag kommer FHIs smittevernekspert Preben Aavitsland med en klar melding: «Det var den pandemien».

Utsagnet kommer samtidig med en graf som viser statistikken over innlagte pasienter med covid-19.

Aavitsland sier til TV 2 at han gjerne vil tale for litt optimisme.

– Denne kurven viser at det vi gjør rundt i landet hjelper. Dermed nærmer vi oss målet, sier han og legger til:

– Nå skal vi bare følge opp noen uker til og så er dette løst.

Ikke over

FHI-direktør, Camilla Stoltenberg, sier at det fortsatt er viktig med smitteverntiltak, men at det er en gledelig utvikling.

– Nei, pandemien er ikke over i Norge ennå, sier Stoltenberg.

Med bakgrunn i Aavitsland sin Twitter-melding, sier Stoltenberg at FHI er enige om at det er noen måneder som nå er helt avgjørende.

– Er det uenigheter i FHI?

– Preben Aavitsland har selv persistert at innspurten gjenstår. Vi har satt bortimot tre millioner vaksinedoser, men det gjenstår fem millioner doser fra alle over 18 år og oppover, sier hun.

Gir dårligere beskyttelse

Stoltenberg sier vi kan være glade for utviklingen vi ser, men det er for tidlig å legge bort smitteverntiltak og tro at dette er over.

– En viktig grunn til det er at den indiske varianten, Delta-varianten, har bredt om seg veldig raskt i England. Vi ser at beskyttelsen mot dette viruset er veldig lav ved første vaksinedose, men betydelig bedre ved andre dose, sier hun.

– Derfor er det viktig å gjennomføre og fullføre vaksinasjonskampanjen, og at vi må følge de grunnleggende smittevernrådene.