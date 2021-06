Bekrefter ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen

Søndag bekrefter Viggo Kristiansens støttegruppe at Oslo-politiet har tatt en ny DNA-prøve av Kristiansen.

Talsperson for Viggo Kristiansen støttegruppe, Terje Helland, sier at politiet har tatt en ny DNA-prøve av ham, i forbindelse med den 21 år gamle Baneheia-saken.

– Oslo-politiet spurte om det var greit at de kom til Viggo i dag, siden de var på Sørlandet i en annen forbindelse. Det sa Viggo var helt i orden, sier Helland til TV 2.

Helland sier politiet nå er igang med prøvetaking av en rekke personer som er tilknyttet sakskomplekset - deriblant letemannskaper, jentenes fedre og meddømte Jan Helge Andersen.

Det var VG som først omtalte saken.

Positive til test

Lederen for støttegruppa sier de er positive til prøvetakingen, og understeker at Kristiansen selv mener det samme.

– Viggo er veldig positiv til at politiet nå går grundig inn i DNA-problemstillingen, sier Helland.

Tirsdag ble Kristiansen løslatt fra Ila fengsel. Da hadde han sittet inne i 20 år, dømt for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) dem 19. mai 2000.

Gjenopptas

Tidligere i år ble det bestemt at saken skulle gjenopptas. Leder for gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, sa da til TV 2 at det fantes nye bevis som kunne frifunnet Kristiansen.

– Saken gjenåpnes fordi kommisjonen mener at det er nye bevis som det vil kunne være rimelig grunn til å tro at vil kunne ha ført til frifinnelse hvis dette hadde vært kjent for retten den gang, sa Siv Hallgren.

På spørsmål om hvilke bevis det er snakk om, svarte hun at det særlig er DNA-bevisene som er grunnlaget for gjenåpningen.