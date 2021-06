Enige om budsjett - reduserer fergeprisene

Frp og regjeringen har de siste ukene forhandlet om en avtale om revidert budsjett. Avtalen ble presentert på en pressekonferanse utenfor Stortinget søndag ettermiddag.

– Vi har sikret en avtale som gir Fremskrittspartiet gode gjennomslag, sier Frps Hans Andreas Limi.

Frp opplyser at de i tillegg til avgiftskutt får doblet summen som går til medisiner for psykisk helsevern.

Reduserer med 25 prosent

I tillegg er partiet enige med regjeringen om å redusere fergeprisene med 25 prosent.

– Det betyr at folk kommer til å merke det skikkelig på billettprisen, sier Frps Bård Hoksrud.

Det har særlig vært spørsmålet om avgifter på typiske svenskehandelvarer som har vært et stridstema i forhandlingene.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er fornøyd med å ha fått på plass en avtale om revidert budsjett med Fremskrittspartiet.

– Vil skape mer og inkludere flere

Avtalen er den 16. budsjettenighet på borgerlig side siden 2013. Høyre mener partiene viser at de tar ansvar for å få Norge trygt ut av koronakrisen.

– Vi er enige om ytterligere tiltak for å få fart på Norge igjen. Vi styrker den kommunale kompensasjonsordningen slik at hjelpen kan komme raskt fram ved lokale utfordringer. Det er en pakke som i sum vil bidra til å skape mer og inkludere flere, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

Tore Storehaug i KrF sier han er glad for å få tilslutning til regjeringens tiltakspakke for barn og unge, mens Ola Elvestuen i Venstre trekker fram at støtten til klima- og miljøtiltak øker.

Viktigst for Frp

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier at det viktigste for partiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett var å få på plass avgiftslettelser.

– For Fremskrittspartiet har det vært viktigst å få avgiftslettelser som trygger norske arbeidsplasser. Jeg er glad for at vi nå bidrar til å beholde arbeidsplassene i Norge fremfor at de forsvinner ut av landet gjennom grensehandel, sier partileder Sylvi Listhaug.