Forventer at Koss-stiftelsen tar avstand fra omstridte selskaper

Både professorer og solidaritetsorganisasjoner mener Right To Play bør være fullstendig åpne om hva samarbeidene med gruveselskapene har bestått i.

Se reportasjen i videovinduet øverst.

TV 2 har fortalt at den humanitære organisasjonen Right To Play, under ledelse av tidligere skøyteløper Johann Olav Koss, inngikk samarbeid med og mottok penger fra gruveselskaper anklaget for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Nå forventer Anja Bakken Riise, leder i «Framtiden i våre hender», at Right To Play legger alle kortene på bordet.

– De bør legge fram hva som er detaljene i avtalene, hvor mye penger har de mottatt og hva har samarbeidene gått ut på. Så bør de gå ut og ta avstand fra gruvesektoren generelt og disse selskapene spesielt, for her er det mange kritikkverdige selskaper, sier hun.

Right To Play har ikke ønsket å oppgi pengesummene den veldedige stiftelsen har fått av gruveselskaper.

REAGERER: Lederen i «Framtiden i våre hender», Anja Bakken Riise, synes det er problematisk at Right To Play samarbeider med verstingselskaper. Foto: Terese Samuelsen

Norge har bidratt med over 500 millioner kroner til Right To Play fra bistandsbudsjettet, viser TV 2s gjennomgang av bevilgninger fra UD og Norad.

– Noe av de viktigste i bistandsbransjen er åpenhet. Jeg mener norske myndigheter bør kreve at Right To Play, og alle andre bistandsorganisasjoner, er fullstendig åpne om hvilke sponsoravtaler de har, sier Bakken Riise.

Etterlyser åpenhet

Etikk- og økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Alexander Wright Cappelen, er av samme oppfatning som Bakken Riise. Han mener Right To Play bør vise full åpenhet rundt de kontroversielle samarbeidene.

– Jeg vil svært gjerne se en vurdering av hvilken effekt de faktisk har hatt. Hvis de er så stolte av dette samarbeidet, så synes jeg de burde være mer åpne om hva det samarbeidet har bestått i og hva som har vært effektene, sier Cappelen.

TV 2 har spurt Koss om han var kjent med kritikken mot gruveselskapene, og om hvorfor Right To Play, under hans ledelse, valgte å inngå samarbeid og motta penger fra disse.

Koss henviser til at den canadiske regjeringen oppfordret til samarbeid mellom gruveindustrien og frivillige organisasjoner.

– Jeg er stolt av at Right To Play har bidratt til viktige løft og utviklingen for menneskene i lokalsamfunnene der vi har jobbet direkte med gruveselskapene og canadiske myndigheter, skriver Koss i en e-post.

Cappelen mener Right To Play bør legger frem all dokumentasjon som underbygger påstanden.

– Det kan være legitime grunner til å samarbeide med gruveselskaper. Men hvis du ikke kan rapportere resultater om at du har lyktes med å bedre samfunnsansvaret disse selskapene tar, så blir det veldig vanskelig å forsvare. Det er min oppfatning, sier NHH-professoren.

KRITISK: Etikk- og økonomiprofessor Alexander Wright Cappelen mener må være helt åpne om hvordan pengedonasjonene til Right To Play fra omstridte gruveselskaper er blitt brukt. Foto: Michael Allen

TV 2 har spurt Johann Olav Koss hva samarbeidene med gruveselskapene har gått ut på, hvor prosjektene foregikk, hvilke selskaper som har vært involvert og resultatene av arbeidet.

Koss og Right To Play har kun oversendt én resultatmåling fra ett prosjekt med ett selskap. Målingen er utført av organisasjonen selv.

– Kan undergrave hele misjonen

Bakken Riise i «Framtiden i våre hender» har ingen forståelse for at Right To Play har inngått samarbeid med og mottatt penger fra omstridte gruveselskaper.

– Altså, dette er selskaper vi gang på gang ser at bryter grunnleggende menneskerettigheter, og det går utover lokalbefolkningen, barn og miljøet. Jeg kan ikke se at de har de samme visjonene for fremtiden som det Right To Play virker å ha, sier hun, og fortsetter:

– Bistandsorganisasjoner skal bidra til en bærekraftig utvikling. I verste fall står de i fare for å motta støtte fra selskaper som jobber mot det de jobber for. Og det synes jeg det ser ut som at Right To Play har endt opp med i dette tilfellet.

NHH-professor Cappelen mener at slike samarbeid kan være skadelig for Right To Plays rennomé.

– Men enda viktigere er jo at hvis de samarbeider med selskaper som skader de barna de ønsker å hjelpe, så kan de gjennom å motta støtte og samarbeide med dem bidra til å legitimere den virksomheten. Og det vil undergrave hele misjonen, sier han.

Bestrider at de har latt seg bruke

Right To Play bestrider at de har latt seg bruke av gruveselskapene for å bedre industriens rykte.

– Partnerskap vi etablerer har som mål å ha en konkret positiv innvirkning på livet til barna vi jobber med, skriver kommunikasjonssjef Christina Palassio i en e-post.

FORSØPLING: Skolebarn går forbi kobbergruven Mopani i Zambia. Den var eid av Glencore. Foto: Bloomberg

TV 2 har spurt professor Stephen Brown ved Universitetet i Ottawa, som har forsket på effekten av samarbeidet mellom gruveselskaper og bistandsorganisasjoner i Canada, om arbeidet Right To Play har gjort med gruveselskapene.

Han var ikke kjent med at Right To Play hadde samarbeidet med og tatt imot penger fra de gruvesektoren, men sier følgende om samarbeidene generelt:

– Så langt jeg kan forstå, har det ikke vært noen endring i hovedvirksomheten til gruveselskapene. Samarbeidet med bistandsorganisasjoner har vært sideprosjekter, sier Brown.

Lokale reaksjoner

Dr. Abel Alfred Kinyondo er professor i utviklingsøkonomi ved Universitetet i Dar-es-Salaam. Gjennom sitt virke har han forsket på både gruveindustrien i Tanzania, et land der både Glencore og Barrick Gold har eid flere gruver.

JOBBER MED BARN: Right To Play jobber for å bedre livet til barn i fattige land gjennom lek og idrett. Foto: Torbjørn Pedersen/TV 2

Begge disse selskapene har fått kraftig kritikk for sin virksomhet i Afrika. Likevel har Right To Play inngått samarbeid med dem - blant annet om et prosjekt ved en gruve i Tanzania.

– Lokalbefolkningen vil jo helst jobbe med bistandsorganisasjoner som gir gruveselskapene klar beskjed om at det de gjør er galt, om at de ødelegger miljøet. Men med en gang organisasjonene får penger fra gruveselskapene, er det åpenbart hvilken side de vil se saken fra, sier Kinyondo.

Professoren har sett Right To Play jobbe mange steder i Tanzania, men han har ikke kjennskap til hva de har gjort i gruveområdene.

– Men det jeg vet om bistandsorganisasjoner som jobber med gruveselskaper, er at de lever i en symbiose. Og det er problemet. Det er helt umulig for en bistandsorganisasjon som får penger fra et gruveselskap å være på lag med lokalbefolkningen, sier professoren.