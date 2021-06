Andre sjokkseier på rad: – Viser ingen svakhet

Lørdag tok Mark Padun en svært overraskende etappeseier i Critérium du Dauphiné.

Søndag fulgte den unge ukraineren opp den bragden da han vant sin andre etappe på rad i rittet, etter å ha trillet de 30 avsluttende kilometerne frem til mål i ensom majestet.

– Jeg lever i en drøm! Det er helt utrolig. Jeg hadde så mye glede inni meg etter gårsdagens seier, som jeg bare måtte brøve å glemme i dag, sier etappevinneren, som var i tet gjennom nesten hele etappen.

– Planen var å komme med i bruddet. Det klarte jeg, og da tenkte jeg egentlig at jobben var gjort. Så fikk jeg beskjed om at jeg kunne stikke. Det er helt utrolig. Jeg takker Jesus. Jeg har aldri følt meg så lett. Fysisk var det veldig hardt, men mentalt var det kjempelett, sier Padun, som også sikret seg klatretrøyen i rittet.

TV 2s sykkelkommentator, Mads Kaggestad, mener de to siste dagene har vært et definitivt gjennombrudd for Padun som proffsyklist.

– Han viser ingen svakhet i det hele tatt, sier han om den hittil relativt ukjente rytteren.

Den 24 år gamle ukraineren fortalte etter lørdagens seier han hadde følt seg dårlig de første seks etappene, og var usikker på om han var i stand til å fullføre rittet.

– Dette er utrolig! Da jeg kom i mål, trodde jeg at jeg skulle våkne i sengen min. Men det var ikke en drøm! Det er utrolig, for i fjor lurte jeg på om sykkel var idretten for meg. Starten på denne sesongen har også vært vanskelig, sa Padun etter den første av de to seirene.

Porte vant sammenlagt

Søndagenes 146 kilometer lange etappe var også den siste av årets Critérium du Dauphiné

Rittet ble vunnet sammenlagt av Richie Porte, som to ganger tidligere har endt som nummer to i rittet.

– Det er mye takket være meget godt lagarbeid av Team Ineos, sier Kaggestad.

Porte vant 17 sekunder foran Aleksej Lutsenko, og 29 sekunder foran tredjemann Gerraint-

Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm deltok i rittet, og endte langt bak teten på avslutningsetappen.