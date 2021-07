Slår alarm: Frykter at flere norske utøvere kan bli dopingtatt

Henning Kjemperud Olsen var en meget lovende volleyballspiller, men for ti år siden tok karrieren en dramatisk vending.

–Det som var verst for min del var skammen jeg følte overfor klubben og volleyball-Norge. Jeg var litt sånn «up and coming», ung og seriøs, så det ble en smell for min del.

Vi møter Henning Kjemperud Olsen hjemme på Mysen. Han følger med stor interesse sandvolleyheltene i Tokyo. Han har både spilt mot Anders Mol og med Christian Sørum, men i 2011 stoppet alt opp.

Henning Kjemperud Olsen følger ivrig med på sandvolleygutta i Tokyo. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Olsen spilte i eliteserien for Oslo volley. En dag ble han tilbudt en energidrikk før kamp av lagets spillende trener, som handlet i god tro, og hadde sjekket at det var innafor.

– Jeg tok et lite glass og merket ikke noe særlig til det. Jeg hadde mye adrenalin, men det hadde jeg jo alltid når jeg spilte kamp, sier han og legger til:

– Så var Antidoping Norge der og vi ble testet, som vi ofte ble, så jeg tenkte ikke noe mer over det.

Men noen dager senere dukket det opp et brev i postkassa. Dopingprøven var positiv.

– Jeg skjønte ingenting. Det første som slo meg var at det måtte være en feil. Hva skjer?

Et stort problem

De fant ut at det måtte være energidrikken som var årsaken. Henning og den spillende treneren hadde testet positivt for Methylhexanamine, selv om det ikke var oppført på pakningsvedlegget.

Det førte til at Henning ble utestengt i fire måneder.

Forskningssjef i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen forteller at kosttilskudd er en stor del av utfordringen i antidoping-arbeidet.

– Det er fordi en rekke studier viser at kosttilskudd kan inneholde forbudte stoffer, sier Lauritzen til TV 2.

Henning Kjemperud Olsen spilte i 2011 for Oslo volley. Foto: Privat

Han forklarer at Antidoping Norge har gjort en studie der de analyserte høyrisiko kosttilskudd kjøpt i norske nettbutikker eller butikker som er rettet mot norske forbrukere.

– Der fant vi en betydelig andel tilskudd med forbudte stoffer. Så det er en reel risiko, sier forskningssjefen.

– Mange utøvere bruker det

Antidoping Norge jobber med å kartlegge norske idrettsutøveres bruk av kosttilskudd. De har samlet statistikk fra de ti siste årene.

Lauritzen forklarer at det er veldig viktig å få en bedre kunnskapsgrunnlag om bruken av kosttilskudd eller legemidler blant norske utøvere.

– Utøverne som har gjennomført en dopingkontroll må føre opp på et skjema om de har brukt kosttilskudd eller legemidler de syv siste dagene. Det vi prøver å gjøre nå er å systematisere tallene ti år tilbake så tid så vi kan se på kjønn, alder og ulike idretter, forteller han.

Tallene viser et omfattende bruk blant norske utøvere. Rundt 50% av utøverne i Antidoping Norges oversikt bruker kosttilskudd.

– Vi vet at veldig mange utøvere bruker kosttilskudd på alle nivåer. Det vet vi fra norske og internasjonale undersøkelser. Noe av bruken er berettiget mens andre utøvere ikke trenger de tilskuddene.

Kan være farlig

I utgangspunktet står ikke disse tilskuddene på noen antidopinglister, men useriøse aktører og forurensede produkter kan gjøre kosttilskuddsbruk farlig for norske idrettsutøvere.

Det viser også en oversikt over norske dopingsaker mellom 2013 og 2018. 21 prosent av sakene ble forklart med bruk av kosttilskudd.

Undersøkelser viser at i ti prosent av tilfellene er det bevist med rimelig sikkerhet at det er bruken av kosttilskudd som er årsaken til den positive prøven.

– Jeg vil kanskje si at jeg er bitter eller irritert over at det finnes så mye urene produkter. Det var jo derfor dette skjedde med meg, sier Olsen.

Til høsten er planen å spille for Askim i 1.divisjon Foto: Kristin Grønning / TV 2

– En uheldig sak

Olsen valgte å fortsette karrieren, og ble en del av rekruttlandslaget i sandvolleyball. Han tok NM-sølv og vant cupfinalen innendørs, men han tror ikke han hadde fortsatt dersom det ikke hadde vært for støtten rundt ham.

– Jeg tror nok det hadde utrolig mye å si at alle rundt trodde meg og støttet meg. De kjente meg ganske godt og skjønte at det var en uheldig sak, forklarer han.

Antidoping Norge ber utøvere være på vakt dersom de må bruke kosttilskudd. De mener at vi må innse at kosttilskuddsbruken er omfattende.

– Vi skulle nok sett at det var lavere bruk, og særlig blant risikoproduktene. Det er veldig viktig å vurdere om man trenger kosttilskudd. Mener en at man gjør det, så bør man ta noen forholdsregler for å redusere risikoen.

Han mener at en ikke bør kjøpe produkter i utlandet eller i utenlandske nettbutikker.

– En bør også unngå produkter som hevder å være muskelgivende, stimulerende, energigivende og fettreduserende. Her viser studiene at risikoen er aller størst, avslutter Lauritzen.