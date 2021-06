«Tiger King»-stjerne arrestert

Lørdag ble «Tiger King»-profilen Jeff Lowe arrestert i Oklahoma County med mistanke om å ha kjørt i påvirket tilstand.

Ifølge Metro står det i politirapporten at han skal ha vært sammen med sin kone Lauren Lowe.

Arrestasjon og konfiskering av dyr

TMZ melder at både Jeff og Lauren skal begge ha kjørt bilen på forskjellige tidspunkt før politiet stoppet dem etter å ha kjørt for fort.

Tidligere i mai hadde Lowe besøk av politiet flere ganger der de konfiskerte flere av dyrene i dyreparken hans.

Årsaken til at dyrene ble fjernet skal være blant annet at noen har vært underernært eller for at han har hatt dyr som er beskyttet av loven for truede arter.

Lowe har også innrømt at han hadde mistet sin USDA-lisens (Department of Agriculture). Det endte med at hans egen dyrepark ,Oklahoma Zoo, blir stengt permanent.

JOE EXOTIC: Jeff Lowe overtok dyreparken til den godt kjente «Tiger King»-profilen Joseph «Joe Exotic» Maldonado-Passage. Foto: Netflix US / AFP

Oppmerksomhet på godt og vondt

For en stund tilbake siden overtok Lowe dyreparken som tidligere var eid av Joe Exotic fra samme program. «Greater Wynnewood Exotic», som er navnet på parken, ble stengt ikke så lenge etter.

I et innlegg på Facebook skrev Lowe tidligere at «Tiger King»-serien hadde forandret livet til han og de andre personene på mange måter.

– Det har gitt oss mer oppmerksomhet enn noe menneske fortjener, godt og vondt. Det har, og vil trolig fortsette å gjøre oss til et mål for alle dyrerettigheter i verden, men vi er forberedt, skrev han da.

Han forklarte også at serien hadde gitt dem en god inntektskilde som ville garantere en langvarig pleie av alle dyrene i dyrehagen.