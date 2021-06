FHI-overlege: - Det var den pandemien

I en Twitterpost søndag formiddag kommer FHIs smittevernekspert Preben Aavitsland med en klar melding: «Det var den pandemien».

Utsagnet kommer samtidig med en graf som viser statistikken over innlagte pasienter med covid-19.

De sårbare er beskyttet

Aavitsland forklarer tallene til TV 2:

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

– Vi har nå vaksinert rundt 95 prosent av alle over 65 år og flertallet av de under med underliggende sykdom.



– Dermed har vi beskyttet de fleste som er så syke at de må på sykehus hvis de blir smitta, sier Aavitsland.

Han påpeker at vi i løpet av sommeren har vaksinert alle voksne som vil det, og dermed er bukt med pandemien.

– Da blir det ikke så lett å finne noen å smitte med dette viruset.

Lite bekymret for nye varianter i Norge

I kommentarfeltet på Twitter spør noen om delta-varianten kan bidra til at vi får en ny bølge i Norge.

Aavitsland svarer at han regner med det skal gå bra.

Espen Nakstad sier til TV 2 at vi må være årvåkne fordi spredningen av den indiske delta-varianten øker kraftig i for eksempel Storbritannia.

– Det gjør at vi ikke kan slappe av helt før alle har fått sin andre vaksinedose, og sannsynligvis må vi følge godt med også etter dette selv om livet blir mer og mer normalisert her i Norge.

I kommentarfeltet understreker Aavitsland at utsagnet gjelder for Norge, og ikke den globale pandemien.

– Vil WHO på noe tidspunkt erklære pandemien for« over», slik de gjorde når den startet? spør en.

– Ja, men først om noen år når den er over i hele verden, svarer Aavitsland.

Nakstad påpeker at pandemien ikke er helt over i Norge før den også er over ute i den store verden.

- Ikke over enda

– Vi ser en fortsatt gledelig nedgang i innleggelsestallene, men pandemien er dessverre ikke over enda selv om vi i Norge kan nyte godt av stadig lavere smittetall ettersom flere blir vaksinert.

FORSIKTIG OPTIMIST: Nakstad mener vi kan motiveres av positive tall, men sier vi ikke er helt ferdig enda. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener innleggelsestallene følger nedgangen i meldte smittetilfeller de siste ukene.

– Det er en hyggelig bekreftelse på at Regjeringens gjenåpningsplan fungerer, men det er på ingen måte en ny trend eller spesielt overraskende, sier Nakstad.

Han mener tallene først og fremst viser at folk er flinke til å begrense smittespredning og at effekten av vaksinasjonsprogrammet er god.

Bare noen uker til

Aavitsland sier til TV 2 at han gjerne vil tale for litt optimisme.

– Denne kurven viser at det vi gjør rundt i landet hjelper. Dermed nærmer vi oss målet, sier han og legger til:

– Nå skal vi bare følge opp noen uker til og så er dette løst.