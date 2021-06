Mann døde dagen etter tredje vaksinedose

En mann i 70-årene døde i sitt eget hjem i Toten. Torsdag ettermiddag fikk Oppland Arbeiderblad bekreftet at den avdøde nylig fikk en tredje dose av koronavaksinen.

Kommuneoverlege Jens A. Mørch understreker at det er for tidlig å konkludere og derfor viktig å ikke spekulere.

Mørch sier kommunen skal jobbe grundig for å få svar på om det er en sammenheng mellom dødsfallet og koronavaksineringen.

Mulig obduksjon

– Jeg ble rutinemessig varslet om et akutt, uventet dødsfall som skjedde få timer etter å ha blitt vaksinert med Pfizer. Slike hendelser skal alltid registreres og meldes til Legemiddelverket, sier Mørch til OA.

Mørch utelukker ikke at det kan bli aktuelt å begjære obduksjon av den avdøde.

– Det er også en måte å finne ut hva som har skjedd. Det ligger litt i kortene, uten at jeg kan bekrefte det, men det er altså ett av flere grep for å finne ut av det,

Han understreker at det er kommunens plikt å finne ut av dette, og legger til at det fortsatt er en klar mulighet for at dødsfallet kan være tilfeldighetenes ubehagelige spill.

– Konklusjonen kan ikke trekkes før endelig svar foreligger, sier han.

Fikk andre dose for tidlig

Den avdøde fikk sin andre vaksinedose etter bare to uker, som altså er for tidlig i forhold til intervallet. Den for tidlig gitte dosen kunne derfor ikke regnes som dose 2, ifølge Folkehelseinstituttets vurdering.

– For å få den ønskede beskyttelseseffekten var det derfor nødvendig med en 3. dose, med minimum 4 ukers intervall. Det var den vaksinen vedkommende fikk, på rett tidspunkt, skriver kommuneoverlegen i en melding til OA, som omtalte saken først.

Mørch sier til VG at det ikke forelå noen kjente underliggende helseutfordringer som tilsier at mannen ikke skulle tåle vaksinen.

Skjerper rutiner

Mørch er opptatt av å kommunisere ut at det ikke dreier seg om feilbehandling i dette tilfellet.

– Det å få flere doser med vaksine er mer en uønsket situasjon og ikke en direkte feilbehandling som for eksempel en dobbel dose ville vært. Dette var noe vi måtte gjør for at vedkommende skulle få full dekning av vaksinen, sier han.

Ifølge Mørch skal det å sette tre vaksiner være uønskelig, men ikke direkte farlig. Til OA opplyser han at de likevel skal skjerpe rutinene de allerede har, med tanke på veiledning av personale.