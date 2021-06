Tar over Sarpsborg 08: – Skulle gjerne betalt for å trene dem

Lars Bohinen (51) er Sarpsborg 08s nye hovedtrener.

Se hans første intervju som Sarpsborg-trener i videovinduet øverst!

Han forteller at han selv tok kontakt med klubben, da det dukket opp en ledig stilling etter at Mikael Stahre forlot Sarpsborg tidligere denne uken.

– Jeg var ganske kjapp på telefonen til Thomas (Berntsen, sportssjef i Sarpsborg red.anm.) da jeg så at dette var en mulighet. Jeg vet at det er en veldig bra spillergruppe og trenerteam. Jeg føler at jeg kommer til dekket bord, sier Bohinen, som har skrevet kontrakt med Sarpsborg ut sesongen.

Hans siste trenerjobb var i Aalesund, hvor han fikk sparken på sensommeren i fjor. Siden det forteller han at han har vært rastløs og på utkikk etter ny jobb:

– Jeg har lurt dem! Jeg skulle gjerne betalt for å få lov å trene dem, men heldigvis er det motsatt, smiler han.

Bohinen har en lang spillerkarriere bak seg, med 49 landskamper og spill for blant andre Vålerenga, Blackburn og Nottingham Forest. Siden 2012 har han vært hovedtrener i Asker og Sandefjord i tillegg til Aalesund.

Som trener er 51-åringen kjent for å spille med tre forsvarere, og har hovedsakelig variert mellom formasjonene 3-4-3 og 3-5-2.

– Det har også Sarpsborg brukt tid på å utvikle. Sånn sett tror jeg at jeg er et ganske trygt valg, sier Bohinen.

Sarpsborgs sportssjef, Thomas Berntsen, deler den oppfatningen.

– Han har veldig god kjennskap til ligaen og til troppen vår. Selv om han tok kontakt oss, hadde nok vi kontaktet ham samme kveld uansett. Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått ham på plass, sier Berntsen.

Sarpsborg-spiller Joachim Thomassen sa dette om å få ny sjef:

– Det blir spennende! Vi håper vi skal bli mer offensive, og da er Bohinen helt klart riktig mann.

Thomassen sier han ble overrasket over at hans forrige trener, Mikael Stahre plutselig forsvant.

– Vi ble tatt litt på senga, men var klare over at han hadde et stort navn i Sverige. Samtidig kom det som en ganske stor overraskelse, sier han.