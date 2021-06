Ruter sier ikke reis – likevel bemanner de opp kollektivtrafikken

«Dette må du vite før du reiser: Ikke reis med mindre du må – bruk sykkel eller gå», heter det i Ruter sine retningslinjer for kollektivtrafikken.

Videre følger neste punkt om at man skal unngå å reise når mange skal samme vei, enten det er til og fra jobben eller på fritiden.

Det kan by på utfordringer når værmeldingen melder over 20 grader og sol i hovedstaden.

For når resten av samfunnet nå gradvis letter på tiltakene og åpner opp, holder Ruter de samme retningslinjene som de gjorde for flere måneder siden.

Personlig ansvar

Pressevakt i Ruter, Knut-Martin Løken, sier at de har stor forståelse for at folk vil komme seg ut, men understreker at retningslinjene for kollektivtrafikken fortsatt gjelder.

– Vi har alle et ansvar i den krevende situasjonen vi er i. Vi anbefaler fortsatt å ikke reise hvis man ikke må. Pandemien er ikke over, sier Løken til TV 2.

Han sier at de i stor grad opplever at de fleste forholder seg til retningslinjene, men at det finnes noen unntaksdager der trykket er større.

– Når det blir så fine sommerdager som nå, så er det flere folk som flytter på seg. Men jevnt over så har dette gått veldig fint gjennom pandemien, sier han.

– Vi følger situasjonen i kollektivtrafikken løpende, og så lenge den er helhetlig forsvarlig opprettholder vi drift. Vi er veldig avhengig av å spille på lag med befolkningen, og ber alle om å følge retningslinjene, sier han.

– Hvis transporten i utgangspunktet er for de som skal komme seg til og fra jobb, hvorfor er det da satt opp så mange avganger til øyene i Oslofjorden?

– Det er folk som både jobber og har hytter på så godt som alle øyene. Blant annet driver noen kafeer og restauranter. Vi har et oppdrag om å sørge for at trafikken går. Hvis vi hadde nektet dem å gjøre jobben sin og vedlikeholde hytta, så hadde vi ikke gjort samfunnsoppdraget vårt, sier Løken.

Få skal noe nødvendig

Men få av dem TV 2 snakket med i båtkøen til øyene i Oslofjorden søndag, skulle på jobb eller på hytta si.

– Vi skal bade, sier et par.

– Vi skal fiske, sier et barn.

– Jeg skal slappe av og kanskje ta et bad, sier en mann.

– Visste dere at Ruter anbefaler alle å unngå alle unødvendige reiser med kollektivtransport?

– Vi reiser minst mulig med kollektivt, men man jo få lov til å komme seg ut med barna også, sier Vibeke Hagen, som skulle på øytur med barna sine.

– Det er kanskje ikke helt nødvendig akkurat, men vi pleier faktisk å ta egen båt ut, Ingvild Lior, som også skulle ut med barna sine.

Folk drar altså på øyene selv om det ikke er en nødvendig reise. Ruter sier de prøver å tilrettelegge slik at folk holder avstand.

– Det er folk som må til øyene, også er det mange som har lyst til å dra dit, og da er det viktig for oss å imøtekomme og prøve å tilrettelegge for at folk holder avstand, sier Løken.

Møter behovet

De hyppige avgangene til øyene er med bakgrunn i at Ruter ser at behovet kommer. Derfor har det også blitt satt inn ekstra båter.

Blant annet går det 30 avganger til den populære øya Hovedøya.

– Vi prøver å imøtekomme det så godt som mulig. For behovet er stort på dager som disse, sier han.

Det er også satt inn flere ekstra busser på linje 30, bussen som går ut til Hukodden. To ekstra busser på linje 51 og en ekstra buss på linje 56/56B. Når alle skal hjem samtidig, oppstår det lett kø.

Løken sier at det er viktig å holde seg rolig, og holde avstand.

– Det kan ta lengre tid å komme seg hjem, dersom du drar sent. På Hovedøya har vi blant annet vektere som passer på at folk holder avstand når køen blir for lang. Vi gjør det vi kan for at det skal være sikkert og trygt for passasjerene våre, sier han.

– Hva skjer når køen blir så lang og du ikke kommer med siste båten inn til Aker Brygge?

– Det er ingen som blir igjen på øya. I verste fall må vi kjøre noen runder til dersom køen blir for lang. Av smittevernhensyn har vi nå kun 100 plasser ledige på hver båt, som vanligvis tar 263 passasjerer. Men igjen, ikke vent med å dra til sist, sier Løken.