Blir statsministerkandidat: – Maktarroganse fører aldri noe godt med seg

– Det viktigste er hva vi vil. Posisjoner er ikke noe mål - det er bare et middel for hvordan vi kan utvikle det Norge vi er så glade i, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til TV 2.

Partilederen ble vedtatt som statsministerkandidat på Senterpartiets landsmøte, men har lenge vært tydelig på at han ønsker fokus på politikken, og ikke på personene.

For selv om interessen er stor for Vedum som statsministerkandidat, er rollen som partileder, og eventuelt statsminister, ikke det han selv ønsker oppmerksomhet rundt.

Fra kjøkkenet til åkeren

– Det var derfor jeg begynte landsmøtetalen hjemme hos meg selv, for å vise hva politikk egentlig handler om, sier Vedum.

På landsmøtet holdt han en noe utradisjonell tale - en direktesendt video som startet på kjøkkenet med Vedums far, før han gikk videre ut i åkeren sin.

– Ofte når man snakker om politikk føles det distansert for folk, og derfor startet jeg der, sier den nyvalgte statsministerkandidaten.

– En arrogant tilnærming

Til høsten ønsker Ap å danne regjering med både Sp og SV, mens Sp kun vil i regjering med Ap. Vedum sier det blir opp til folket å avgjøre hvem som skal styre landet de kommende årene, enten det blir Jonas Gahr Støre (Ap), Erna Solberg (H), eller Vedum selv.

– Folket er suverende den 13. september. Ingen av oss har fått en stemme enda. Jeg tror det er sunt at heller ikke Høyre eller Ap tar stemmer for gitt, for maktarroganse fører aldri noe godt med seg.

Også dagens regjering blir beskrevet av Vedum i samme ordelag, når han snakker om fylkessammenslåingen. Partilederen mener regjeringen har lyttet for lite til folket.

– De har en litt arrogant tilnærming til det. Jeg håper Sp får en større og mer lyttende rolle i en ny regjering.

Fast, romslig og varm

Dersom Sp får en betydelig rolle - og kanskje den største - er Vedum klar på hvordan han vil fremstå som partileder, og eventuelt som statsminister.

Han beskriver seg selv som fast, romslig og varm, og sier idealet er å være lyttende med klar kurs og retning.

– Det er vanskelig å komme med de analysene av seg selv. Men jo mer makt man har, desto viktigere er det å huske på varmen, sier Vedum.

Han peker på det å møte mennesker og å se ulike livssituasjoner som det største privilegiet i rollen som folkevalgt.

– Beslutningene man tar endrer folks liv. Man må aldri glemme hvordan det slår ut for enkeltindividene. Det er skummelt når de politiske målene trumfer hensynet til enkeltpersoner, sier Vedum.

Mener Sp ikke er egnet

Statsminister Erna Solberg (H) sier til TV 2 at venstresiden selv må velge hvem de ønsker som statsministerkandidat. Ifølge Solberg er det å få fart på Norge igjen etter pandemien det viktigste arbeidet regjeringen gjør nå.

Statsministeren er tydelig på hva hun mener om Senterpartiets egnethet til å gjøre det samme arbeidet.

– Vi må skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Jeg mener Senterpartiet ikke har svaret på de utfordringene Norge står overfor, sier Solberg.

OPP TIL VENSTRESIDEN: Statsminister Erna Solberg (H) ønsker ikke å legge seg opp i venstresidens valg av statsministerkandidat. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Stiller ikke i underbuksa

Den 13. september er det klart for valg, og både Støre og Vedum får en sjanse til å utfordre Solberg. Sist gang Senterpartiet satt med statsministerrollen var for 50 år siden, da Per Borten ledet partiet.

Men i motsetning til sin forgjenger, da han ble avbildet i Dagbladet på sekstitallet, har ikke Vedum planer om å stille i underbuksa.

– Jeg har litt mer selvinnsikt, så det kommer jeg ikke til å gjøre, sier Vedum.