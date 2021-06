Jente (3) kjørt til Ullevål etter påkjørsel - mistanke om ruskjøring

Politiet meldte om skaden på Twitter klokken 18:47.

– Barn og mor kjøres til Ullevål. Mor har ikke vært direkte involvert, men har nok opplevd dette traumatisk, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Svein Walle.

Barnet er en tre år gammel jente. Hun var våken og bevisst da hun ble hentet av ambulanse, men helsetilstanden er uavklart.

Det er mistanke om at fører av bilen har kjørt i beruset tilstand.

– Han har blåst til over lovlig verdi, så vi mistenker beruselse. Han blir fremstilt for lege nå for blodprøvetaking, sier Walle.

Føreren har status som mistenkt i saken.