Fotballryktene: Så mye må United bla opp for Sancho

Manchester United virker å ha siklet på Erling Braut Haalands lagkamerat Jadon Sancho i lang tid. Ifølge britiske Mirror skal Borussia Dortmund nå ha satt en pris på 21-åringen. Avisen skriver at Ole Gunnar Solskjær skal ha fått beskjed at hans klubb må punge ut 81.5 millioner pund for Sancho.

Det betyr i sin tur at United vil bidra til 11 millioner pund i Manchester Citys klubbkasse dersom overgangen går igjennom, fordi byrivalen har vært med på utviklingen av stjernen.

Prislappen på Sancho, som tilsvarer omkring 950 millioner kroner, er dermed lavere enn det den ble anslått å være for to år siden, da den gang 19 år gamle Sancho ble kåret til verdens mest verdifulle unge spiller, og verdsatt til omkring 1,4 milliarder kroner.

Pierre-Emerick Aubameyang kan ende opp i Chelsea. Thomas Tuchels gode forhold til Aubameyang fra tiden de to var sammen i Borussia Dortmund, skal være en avgjørende årsak til at Arsenal-angriperen kan ta den korte turen med undergrunnsbanen fra Emirates til Stamford Bridge, skriver The Telegraph.

I United kan Sancho bli lagkamerat med Kieran Trippier, som angivelig har fortalt sine landslagskolleger at han ønsker en overgang til klubben.

Tottenham er på trenerjakt, og har fått avslag fra Antonio Conte. Mirror melder at Spurs er i samtaler med nåværende Ajax-trener, Erik ten Hag om jobben.

Også Everton er på utkikk etter ny trener etter at Carlo Ancelotti forlot klubben til fordel for Real Madrid. Football Insider skriver at David Moyes er ett av navnene som har blitt diskutert på Goodison Park, men at Moyes heller ønsker å skrive under på en ny langtidskontrak med West Ham.

Barcelona vurderer å høyne sitt tilbud til Georginio Wijnaldum etter at PSG skal ha overbydd Barcelona i sine forsøk på å lokke 30-åringen til seg, skriver Marca.

Arsenal peiler seg inn på Norwich sin argentinske midtbanespiller Emi Buendia. Skulle den overangnen gå igjennom, er det neppe plass til både ham og Martin Ødegaard, skriver Times.

José Mourinho ønsker seg ny keeper i Roma. Italienske La Gazetta dello Sport skriver at Hugo Lloris, Wojciech Szczesny og Rui Patricio er de tre kandidatene han ønsker seg.

Øverst på Mourinhos ønskeliste, skal imidlertid Arsenals Granit Xhaka trone, skriver Corriere dello Sport.