Selvgående drone skal gjøre fjorden renere

Da Oslo Havn ønsket å skaffe en selvgående søppelrydder fant de ikke noe på markedet. To år senere har de en helelektrisk drone som kontinuerlig skal plukke plast og annet søppel på overflaten innerst i Oslofjorden.

Dronen er utviklet i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune, Handelens miljøfond og selskapene Clean Seas Solutions og Maritime Robotics.

Verdens første i sitt slag

– Den er selvgående, fullautonom og fungerer som en slags robotstøvsuger, sier gründer i Clean Seas Solutions, Catharina Frostad.

Overingeniør i Oslo Havn, Edvin Wibetoe, sier at dronen vil bli nyttig i arbeidet for å rense havnebassenget for avfall.

– Noe av søppelet som faller ut fra kaien her flyter en stund og kan enkelt plukkes opp. Men noe søppel flyter ikke så lenge, og når denne dronen skal jobbe hele tiden har man et større tidsvindu som gjør at den vil plukke opp enda mer søppel enn en person ville klart, sier Wibetoe.

Gründer Catharina Frostad og overingeniør i Oslo Havn, Edvin Wibetoe, presenterte dronen som skal rydde avfall innerst i Oslofjorden. Foto: Ole Magnus Storberget / TV 2

Med en fart på 1,2 knop skal dronen samle med seg søppel i en kasse på fremsiden av dronen. Når kassen er full blir den tømt på en spesiallaget tømmestasjon.

Foreløpig må dronen styres fra en skjerm, men i fremtiden skal den utføre ryddeoppgaven helt av seg selv. Slik blir den verdens kanskje første i sitt slag som gjør dette.

Skal komme til på trange steder

Dronen er om lag to meter lang og en meter bred.

– Plasten legger seg ofte i kriker og kroker der det er vanskelig å komme til med større båter, og det har denne muligheten til å gjøre, sier Frostad.

Slik kan dronen bli et nyttig supplement til de større miljøbåtene som Oslo Havn har.

Dronen er to meter lang og helelektrisk. Foto: Clean Seas Solutions

– Vi har litt grunne farvann noen steder hvor båtene våre ikke kommer til. Sånn sett er den genial, sier Wibetoe.

Overingeniøren håper også at folk som går langs brygga blir mer bevisst på plast som havner i sjøen når de ser den lille avfallsrydderen.

– Man planter en forståelse av at man må kaste søppelet sitt i søppelkasser og at det er et problem hvis det havner i havet. Hvis man ser at denne rydder opp søppelet, så kan det gi en stor gevinst tror jeg, sier Wibetoe.