Snakker ut om romanseryktene

Skuespillerne Tom Felton og Emma Watson (31) ble godt kjent da de spilte sammen i «Harry Potter» filmene som «Hermine Grang» og «Draco Malfang».

Over lenger tid har det gått rykter om en mulig romanse mellom de to skuespillerne og flere «Harry Potter»-fans har krysset fingrene for at det er sant.

Nå svarer Felton på ryktene.

– Vi er noe

I et intervju med Entertainment Tonight blir han spurt om det ligger noe i ryktene om han og Watson.

Først ler Felton litt av spørsmålet før han svarer:

– Vi er noe, hvis det gir mening. Vi har vært veldig nære lenge. Jeg elsker henne og synes hun er fantastisk.

Til tross for rosende ord avkrefter han likevel at det er noe romantisk mellom han og Watson.

– Når det kommer til den romantiske siden av det så tror jeg det er en Smygard-Griffing-ting i stedet for en Tom-og-Emma-ting, forklarer han.

Watson avslørte som ung at hun var litt forelsket i Felton da de spilte inn filmene, og det var det som satte i gang ryktene om de to.

Snakker ofte sammen

Felton roser Watson for den rollen hun tok som den eneste jenta i «Harry Potter»-gjengen, den yngste på settet og for den jobben hun gjør for verden i dag.

Watson engasjerer seg blant annet for likestilling mellom kvinner og menn, og har holdt tale for FN i den forbindelse.

«Malfang»-skuespilleren forteller at han har god kontakt med Watson og at de ofte snakker sammen eller henger sammen.

Til tross for at Watson holder sterke taler om det hun brenner for, forteller Felton at de snakker om helt hverdagslige ting når de ringer hverandre:

– Jeg snakket med Emma for et par dager siden, og umiddelbart var det samtaler om: «Åh wow, kjøkkenvasken er koblet til» eller andre trivielle ting som at hunden min ikke ville spise en bestemt type mat, forteller han.