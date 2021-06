– Sp har ikke har svaret på de utfordringene Norge står overfor

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, ble lørdag valgt som statsministerkandidat. Solberg sier at venstresiden selv må velge hvem som skal være deres statsministerkandidat.

Senterpartiets landsmøte har utpekt Trygve Slagsvold Vedum til sin statsministerkandidat i høstens stortingsvalg.

– Når dere nå har valgt meg som statsministerkandidat, så takker jeg for det, sa Vedum etter valget.

Som TV 2 meldte tidligere lørdag tok parlamentarisk leder Marit Arnstad ordet og la frem et forslag om at Senterpartiet skulle erklære Vedum som partiets statsministerkandidat.

– Det mangler bare en setning i denne resolusjonen. Derfor vil jeg på vegne av Senterpartiets sentralstyre. Derfor vil jeg foreslå at det tas inn en setning i denne resolusjonen: «Partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister i en regjering der Senterpartiet deltar», sa Marit Arnstad.

Forslaget ble umiddelbart vedtatt enstemmig til stor applaus og trampeklapp.

Få fart på Norge

– Venstresiden må selv velge hvem som er deres statsministerkandidat, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Høyre og Solberg mener det viktigste de gjør er å få fart på Norge etter pandemien.

– Vi må skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier Solberg og fortsetter:

– Jeg mener at Senterpartiet ikke har svaret på de utfordringene Norge står overfor.

Gratulerer Vedum

Med Vedum som statsministerkandidat blir Ap-leder Jonas Gahr Støre utfordret som de rødgrønnes statsministerkandidat.

«Jeg gratulerer Sp med vel gjennomført landsmøte og min venn Trygve som partiets statsministerkandidat. Sammen skal vi kjempe for regjeringsskifte til høsten, for trygt arbeid til alle og god velferd landet rundt. Det er ikke overraskende at Sp ser på sin leder som kandidat til toppjobben, akkurat som Ap ser på meg» skriver Jonas Gahr Støre i en tekstmelding til TV 2

Åpen for samarbeid

Rødts partileder Bjørnar Moxnes er åpen for å støtte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister, skriver NTB.

– Vi kan samarbeide med både Støre og Vedum som statsminister, så lenge vi får et oppgjør med Forskjells-Norge og ikke en slalåmregjering som åpner for samarbeid med høyrepartiene som har stått for en historisk sentralisering og økte forskjeller, sier Moxnes ifølge NTB.