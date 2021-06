Mourinho med stikk til Bale før EM

José Mourinho virker ikke å være veldig fornøyd med det Gareth Bale leverte under ham.

José Mourinho ble ingen suksess som Tottenham-manager og har allerede skiftet beite til Serie A og AS Roma.

Men før og under EM skal stjernemanageren ha en egen spalte i The Sun hvor han analyserer lagene og mesterskapet.

Mourinho analyserer Wales

Et av lagene han analyserer lørdag er Wales, og sin tidligere elev Gareth Bale, som ble hentet på lån fra Real Madrid til Tottenham denne sesongen.

Etter en treg start endte 31-åringen opp med brukbare 11 ligamål, og 16 mål på 34 kamper i alle turneringer.

Men Mourinho virker ikke spesielt imponert.

– Når vi ser på Gareth og hvor mange store prestasjoner han hadde, hvor mange mål han scoret mot de beste lagene, så var det ikke mange – eller ingen, skriver Mourinho.

Roma-treneren mener derfor Wales kan få det tøft i gruppe med Tyrkia, Italia og Sveits. Han peker på at de røde også er avhengig av Aaron Ramsey, som har hatt store skadeproblemer de siste årene.

– Det vil bli vanskelig for dem i det hele tatt å gå videre fra gruppen.

Bale: – Ingen overraskelse for meg

Bale på sin side virker heller ikke imponert over Mourinho og det faktum at han ofte måtte slite benken denne sesongen.

– Det var flott å avslutte sesongen i scoringsform. Alt jeg trengte var å spille kamper. Jeg visste det, jeg tror ganske mange visste det. Det handlet bare om spilletid.

– Så fort jeg fikk muligheten til å spille og få på plass fitnessen man trenger i Premier League, så ville jeg begynne å score mål. Det er ingen overraskelse for meg, sa Bale i et intervju med The Guardian denne uken.

I det siste har det versert rykter om at waliseren, som opprinnelig skal returnere til Real Madrid neste sesong, vil legge opp etter EM.

– Jeg vet hva jeg skal, men hadde jeg sagt noe nå, ville det bare kaos, sa Bale til Sky Sports etter sesongens siste kamp. Og stjernen vil heller ikke avkrefte ryktene i intervjuet med The Guardian.

– Som jeg har sagt, jeg vil sitte meg ned etter EM og bestemme meg for hva jeg vil gjøre. Hvis jeg sier noe nå, så vil det bare skape mer kaos, så det er ikke vits.