Vedum fra fugleskremsel til joker

Det er 50 år siden Senterpartiet hadde statsministeren. Per Borten var, i likhet med dagens Sp-leder, også kjent for å vise frem den folkelige siden av seg selv, spesielt etter at han lot seg intervjue av Dagbladet kun iført underbuksa mens han ryddet på hjemgården i Flå før han skulle ta imot Dronning Elizabeth der i 1969. Bildene av Norges statsminister gikk verden rundt.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Trygve Slagsvold Vedums nyskapende landsmøtetale hjemme fra gården på Ilseng, var også et forsøk på å bringe politikken enda nærmere hverdagen. Han inviterte landsmøtedeltagerne, og alle andre som ønsket, hjem til seg og trakk paralleller fra sin hverdag og satte de inn i en større politisk sammenheng. Men han beholdt langbuksene på. Kanskje like greit. Men partiet kronet ham til statsminister-kandidat på helgens landsmøte. På overtid, vil mange i partiet si.

For i Sp er de lettere irritert over å bli tatt for gitt av Ap og av de det oppfatter som arroganse fra den tradisjonelle storebroren på rødgrønn side. Der i gården ser de at Senterpartiet har blitt løftet frem på en kraftig popularitetsbølge de siste fire-fem årene, ikke minst på grunn av en folkelig partileder.

Gjennomgangstonen fra folk i Senterpartiet er ikke til å misforstå. Der Ap har vært uklare eller inngått upopulære forlik med regjeringen, har Senterpartiet vært et kompromissløst opposisjonsparti og protestert mot det de mener er en nærmest ideologisk sentraliseringspolitikk. Mens Ap sliter med sviktende målinger og en upopulær leder, så henter Sp massevis med tidligere borgerlige velgere over til rødgrønn side, og sikrer rødgrønt flertall på målingene.

Mens folk i Ap er frustrert over Sps populisme, er de i Senterpartiet frustrert over mangelen på ydmykhet, ja nærmest takknemlighet, fra Aps side for at Sp bidrar så sterkt til at rødgrønt valgskred er innen rekkevidde. Denne nerven kan fort bli gnisten som setter fyr på forholdet mellom Ap og Sp.

Men gjennom hele denne våren har Senterpartiet hatt en svakt nedadgående formkurve. Ap er nå det klart største partiet på rødgrønn side på målingene. Så hvorfor lanserer Senterpartiet Vedum som statsminister nå?

De kildene jeg snakker med i partiet håper at de med dette grepet kommer på offensiven igjen. At dette kan være med å gi vind i seilene igjen. Senterpartiet ruver fortsatt på meningsmålingene. Med 17,5 prosent, som de fikk på Kantars junibarometer for TV 2, vil partiet bli den store valgvinneren, med en fremgang på svimlende 7,2 prosentpoeng. Men det er fortsatt tre måneder til valget og det er skummelt å gå inn i en valgkamp med en nedadgående trend. Den kan fort bli selvforsterkende når det drar seg til og stadig flere velgere interesserer seg for politikk. Det har vi sett flere eksempler på.

Lansering av Vedum som statsministerkandidat gjøres ikke først og fremst fordi de tror at Sp skal få statsministeren. De gjør det i et forsøk på å skape en positiv dynamikk inn i valgkampen, en joker som gjør at de stanser nedgangen og klarer å holde på dagens oppslutning. Alt annet vil være en bonus.

Men Senterpartiet er et maktparti som i tiår har kjempet for nettopp posisjoner for å få gjennomslag for politikken sin. Da skulle det bare mangle at de ikke siktet seg inn på den mektigste posisjonen i Norge. Det er bare litt pussig at partiet brukte et halvt år på å si det høyt.

I valgkampen 2009 var situasjonen uavklart på borgerlig side helt inn i de siste ukene. Både Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H) ble sett på som reelle statsministerkandidater og byttet på å duellere mot sittende statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Hvis velgerne liker det de hører fra Senterpartiets landsmøte og løfter partiet kan vi denne gangen også gå inn i valgkampinnspurten med tre statsministerkandidater. Det kan skape alvorlig trøbbel for Ap-leder Jonas Gahr Støre, som da må dele alle statsminister-duellene mot Erna Solberg med Trygve Slagsvold Vedum. Han må ikke bare gjøre det godt mot statsminister Solberg i disse duellene, han vil i tillegg bli målt mot Trygve Slagsvold Vedums prestasjon i tilsvarende duell.

Sp slenger nå en joker på bordet i valgkampen. Så vil det vise seg om det er ett ess eller svarteper de har på hånda.