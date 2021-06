Dette fikk de ikke lov til å gjøre på sett

Skuespiller Matthew Perry forteller at de hadde en regel på sett som de måtte forholde seg til gjennom hele innspillingen av «Friends».

– Det var veldig viktig at vi seks beholdt et vennskap. Dersom vi gikk inn i et intimt forhold med hverandre, eller det oppstod en merkelig stemning mellom oss, kunne det ha rotet til ting, forteller Perry.

Det skriver The Independent.

Ble som søsken

Målet var at det ikke skulle oppstå noen situasjoner på settet som ødela dynamikken mellom «Friends»-skuespillerne under innspilling.

Gjennom hele ti sesonger av «Friends» måtte de følge denne regelen.

Perry, som spilte karakteren «Chandler», forklarer at de beholdt vennskapene sine og ble gode venner under innspillingen.

De seks «Friends»-stjernene er fortsatt gode venner, og både Perry og hans medkolleger, Matt LeBlanc og David Schwimmer, mener regelen var viktig å ha på settet.

«HOOKE-REGEL»: Skuespillerne fikk ikke lov til å gå inn i et intimt forhold med hverandre under innspillingen. Foto: Alamy

– Vi ville ikke ødelegge de flotte vennskapene vi hadde formet, forteller Schwimmer som hadde rollen som «Ross».

LeBlanc, som spilte «Joey», følte at de nesten ble som søsken etterhvert som de ble bedre kjent med hverandre.

Avslørte flørt

Under «Friends: The Reunion» avslørte likevel Jennifer Aniston, som var karakteren «Rachel», og Schwimmer at de hadde en flørt.

Schwimmer innrømte at han var veldig forelsket i Aniston under hele innspillingen, mens Aniston sa at det var gjensidige følelser fra henne.

– På et punkt var vi enormt forelsket i hverandre, men det var som to skip som passerte hverandre, for en av oss var alltid i et forhold, sa Schwimmer under intervjuet.

FLØRT: Jennifer Aniston og David Schwimmer innrømte under «Friends: The Reunion» at de hadde følelser for hverandre. Foto: Terence Patrick

Han fortalte at de likevel aldri gikk over streken og respekterte situasjonen de var i.

Aniston fortalte også at hun hadde håpet på at deres første kyss ikke ble på TV. Slik ble det likevel ettersom karakterene deres «Ross» og «Rachel» ble kjærester i «Friends».

– Vi overførste all kjærlighet og beundring vi hadde for hverandre over på Ross og Rachel, sa Aniston i «Friends: The Reunion».