Sp-landsmøtet: Vil ha Vedum som statsminister

LILLEHAMMER (TV 2) Senterpartiets landsmøte har utpekt Trygve Slagsvold Vedum til sin statsministerkandidat i høstens stortingsvalg. – Når dere nå har valgt meg som statsministerkandidat, så takker jeg for det, sa Vedum etter valget.

– Da jeg ble valgt som partileder igjen, var det en stor ære og privilegium, og nå har dere også valgt meg som statsministerkandidat, og det takker jeg for, sa Trygve Slagsvold Vedum til landsmøtet rett etter at han var valgt som Senterpartiets statsministerkandidat.

Klokken 12.45 starter Senterparti-landsmøtet, litt forsinket, behandlingen av en maktuttalelse hvor Senterpartiets regjeringsstrategi skal slås fast.

Som TV 2 meldte tidligere lørdag tok parlamentarisk leder Marit Arnstad ordet og la frem et forslag om at Senterpartiet skulle erklære Vedum som partiets statsministerkandidat.

– Det mangler bare en setning i denne resolusjonen. Derfor vil jeg på vegne av Senterpartiets sentralstyre. Derfor vil jeg foreslå at det tas inn en setning i denne resolusjonen: «Partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister i en regjering der Senterpartiet deltar», sa Marit Arnstad.

Forslaget ble umiddelbart vedtatt enstemmig til stor applaus og trampeklapp.

Dermed blir Ap-leder Jonas Gahr Støre utfordret som de rødgrønnes statsministerkandidat.



«Jeg gratulerer Sp med vel gjennomført landsmøte og min venn Trygve som partiets statsministerkandidat. Sammen skal vi kjempe for regjeringsskifte til høsten, for trygt arbeid til alle og god velferd landet rundt. Det er ikke overraskende at Sp ser på sin leder som kandidat til toppjobben, akkurat som Ap ser på meg» skriver Jonas Gahr Støre i en tekstmelding til TV 2.

Nestleder Ola Borten Moe mener dette var riktig tidspunkt å erklære en egen statsministerkandidat.

RØDGRØNN TRIO: SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, her under en partilederdebatt i august i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det er landsmøtet. Det er naturlig å be om tilslutning fra partiets høyeste organ. Nå er Vedum vår statsministerkandidat, sier Borten Moe.

Senterungdommens leder Torleik Svelle var blant dem som presset på for at Vedum skulle bli partiets statsministerkandidat fra talerstolen på landsmøtet.

– Vi er veldig godt fornøyd med at Vedum blir vår statsministerkandidat, sier Svelle.

Overskygget landsmøtet

Spørsmålet om statsministerkandidaturet har satt tydelig preg på Sp-landsmøtet denne helgen.

Et stort antall delegater gikk fredag åpent ut og proklamerte Vedum som statsministerkandidat fra talerstolen, og søndag ble dette foreslått formelt av parlamentarisk leder Marit Arnstad til stående applaus.

Partiet har nå vedtatt dette.

Nektet lenge å svare

I flere måneder har Vedum nektet å svare på spørsmål om egne statsministerambisjoner, men han har heller ikke slått fast at Sp stiller seg bak Støre som statsministerkandidat.

Spørsmålet ble for alvor aktuelt da Senterpartiet var større en Arbeiderpartiet på flere målinger i fjor høst. På Poll of polls gjennomsnittsberegning av de nasjonale meningsmålingene i mai, fikk Ap en oppslutning på 24 prosent mens Sp ble målt til 16,5 prosent.