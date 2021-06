Mener Oslo-folk fnyser av skjenkestopp og fortsetter festen hjemme

10 dager etter at ølkranene kunne åpne igjen i Oslo, er flere i serveringsbransjen fornøyde med åpningen. Kanskje særlig de som har uteservering.

– Det er naturlig at det går bra, når du har den beste selgeren på himmelen, nemlig sola, sier administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i utelivsgiganten Noho Norway til TV 2.

Selskapet driver flere av Oslos største utesteder, blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

Karl-Henning Svendsen har gledet seg til å åpne ølkranene. Foto: Aage Aune

Også en rekke andre serveringssteder melder om en god åpning, der folk er glade og fornøyde for at byens barer og restauranter er åpne.

Men å stenge klokka 22, forstår ikke restauranteierne.

– Ingen marginer

Serveringsstedene i Oslo har kun lov til å servere alkohol fram til klokka 22. Nasjonalt er reglene til midnatt.

– Som bedriftseier finnes det ikke marginer til å leve av dette. Når du må ha så mange færre mennesker enn vanligvis og du må stenge klokka 22, kommer vi til å fortsette til å tape mye penger, sier Paal Mangerud, medeier av utestedene Blå og Internationalen.

Mangerud sier at bransjen er langt fra friskmeldt, og mener det er i oktober, når bedriftene må betale skatter og avgifter, man først ser om foretak går konkurs.

Å holde åpent til midnatt mener han hadde bidratt til økt lønnsomhet etter et vanskelig halvår, og han tror folk hadde dratt hjem.

– Jeg skjønner at folk må holde avstand til andre i lokalet, men jeg forstår ikke hvorfor vi må stenge klokka 22 av smittevernhensyn. Det er mulig politikerne og helsemyndighetene tror at folk går hjem, men det gjør de ikke, sier han.

– De drar videre i parker, samler seg på torget eller drar på private fester. Der er det ingen edrue voksne som som passer på meteren eller har munnbind på, sier han videre.

– Utvid åpningstidene, oppfordrer Mangerud.

- Folk planlegger hvor de skal videre

Utelivssjef Karl-Henning Svendsen har samme erfaring med sine gjester.

– Rett før stengetid sitter folk og planlegger hvor de skal dra videre. Mange synes det er for tidlig å dra hjem klokka 22. Klokka 23.30 eller 24 synes mange at det er greit å dra hjem, sier han.

Svendsen sier at deres mål er i gå i null økonomisk framover fordi det er vanskelig å få overskudd som følge av restriksjonene blant annet.

Utelivssjefene får støtte av Virke som gjerne skulle sett skjenketidene utvidet.

– Man kan absolutt stille spørsmål ved smittevernsgevinsten av strenge begrensninger på skjenketiden hvis det istedenfor skjer mye i festing i privat regi, skriver leder av Virke Kultur og opplevelser, Rhinannon Hovden Edwards til TV 2.

Hun påpeker at skjenking i regulerte former gir god smittevernkontroll.

– Det ville også gitt større muligheter til å kunne drive lønnsom drift for mange serveringsvirksomheter, sier Hovden Edwards.

Mener det er et signal

Næringsbyråden i Oslo vil likevel ikke utvide åpningstidene enda.

– Jeg forstår ønsket om å ha åpent lengre, men vi står fortsatt i en pandemi og vi mener det er riktig å åpne gradvis og forsiktig, sier Victoria Marie Evensen til TV 2.



På spørsmål om hvilken smittevernfagligvurdering som ligger i kravet om skjenkestopp ved 22 svarer Evensen følgende:

– Det ligger et signal i å stenge for skjenking kl 22 og en forventing om at folk følger smittevernreglene selv om sola skinner. Så håper jeg vi klarer å holde smittetallene nede og fortsette gjenåpning.



Hun oppfatter at denne strategien sammenfaller med nasjonale myndigheters tilnærming til gjenåpning.