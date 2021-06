Tekniske problemer hos Nordea – kunder blir trukket dobbelt

Nordea opplever lørdag tekniske problemer som fører til at kundene blir trukket dobbelt.

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea sier til VG at de har tekniske problemer som gjør at transaksjoner som er gjort, blir registrert to ganger.

– Vi jobber med problemet og beklager ulempene det medfører for kunder.

Han opplyser at pengene som er trukket dobbelt, vil bli tilbakeført til kundene når problemet er løst.