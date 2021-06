Kilder til TV 2: Marit Arnstad vil foreslå Vedum som Sps statsministerkandidat

LILLEHAMMER (TV 2) Landsmøtet i Senterpartiet ligger an til å vedta at partiet skal stille med sin egen statsministerkandidat foran høstens stortingsvalg, partileder Trygve Slagsvold Vedum (42) fra Stange i Innlandet, opplyser sentrale kilder til TV 2.

Etter hektisk møtevirksomhet på landsmøtet i Senterpartiet har ledelsen i partiet blitt enige om at Vedum skal fremmes som kandidat, det opplyser kilder til TV 2.

– Det er slettes ikke unaturlig at en partileder er statsministerkandidat. Det skulle vel blott bare mangle, sier nestleder Ola Borten Moe til TV 2.

Klokken 12.15 starter landsmøtet behandlingen av en maktuttalelse, der partiet skal vedta sin regjeringsstrategi.

Ifølge TV 2's kilder vil parlamentarisk leder og stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Trøndelag ta ordet og legge frem forslag om at partiet legger til et punkt i uttalelsen om at Trygve Slagsvold Vedum er partiets foretrukne statsministerkandidat.

Har nektet å svare

Det er kun Arnstad og Vedum selv som har mulighet til å fremme endringsforslaget på dette tidspunktet i partiets landsmøte.

Fredag kveld hadde Vedum, etter det TV 2 erfarer, samtaler med flere sentrale personer i partiet der han ga uttrykk for at han nå er villig til å la partiets landsmøte velge ham som statsministerkandidat, etter nøye overveielser.

Siden høsten 2020 har Vedum nektet å avklare om Senterpartiet stiller med en egen statsministerkandidat eller om også de - i likhet med SV og Ap - vil peke på Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fra Oslo.

Men lørdag ligger det altså an til at Senterpartiet stiller med en egen kandidat mot Støre og sittende statsminister Erna Solberg (H) fra Bergen.

Både Nationen og Vårt Land meldte fredag at de erfarer at Trygve Slagsvold Vedum blir utpekt som statsministerkandidat under landsmøtet på lørdag.

«Dra lasset selv»

TV 2 har vært i kontakt med partiledelsen som ikke ønsker å kommentere saken.

Borten Moe var mest opptatt av å slå fast at dersom Ap ikke kan ha selvtillit på et regjeringsprosjektet bestående av kun Sp og Ap, så får de «dra lasset selv».

– Da får vi ha selvtillit på vegne av prosjektet, og sørge for styrket mandat, sier Borten Moe til TV 2.