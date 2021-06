200 samlet seg i park i Trondheim: – Skuffet

Litt før klokka 01 natt til lørdag fikk politiet meldinger om bråk fra Festningen, et parkområde i byen.

Da politiet kom på stedet, var rundt 200 personer på stedet, anslår de. Ifølge politiet påsto ungdommene at de var i samme kohort.

Kommunedirektør Morten Wolden reagerer på at så mange var samlet.

– Dette er det vi har fryktet. Vi har håpet i det lengste at det ikke skulle skje, sier Wolden til TV 2.

#Trondheim Politiet er på Festningen etter flere meldinger om bråk. Patrulje anslår at det er 200 personer på stedet som påstår de er i samme kohort.. God stemning. Tilkaller forøvrig brann etter at det ryker fra en engangsgrillcontainer på stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 4, 2021

– Skuffet

Trondheim har innført svært strenge tiltak for å slå ned smitten i byen. Blant annet er alle arrangementer er forbudt, det er innført skjenkeforbud og det er ikke lov til å ha besøk av mer enn to gjester innendørs.

– Jeg er skuffet over at man ikke klarer å ta mer ansvar for seg selv, byen og bysamfunnet, sier Wolden videre.

Han sier at han forstår at folk har lyst til å være utendørs i godværet, og at man er lei av tiltakene.

– Men man har ikke nødt til å samle 100 eller 200 for å ha det fint ute. Dette fører til at man er mer bekymret for det som skal skje framover, sier han.

Vurderer tiltak mandag

Mandag morgen skal kommunen bestemme seg for om tiltakene skal videreføres eller ikke. Det er først om en ukes tid man ser om nattens festligheter påvirker smittetallene.

– Det kan bli aktuelt å fortsette med tiltakene, sier Wolden.

FRYKTER ØKT SMITTE: Kommunedirektør Morten Wolden. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Når kommunen skal bestemme seg for hvilke tiltak som skal gjelde, sier kommunedirektøren at de har med nattens festligheter med i vurderingen.

Et av argumentene til Bergen kommune for å åpne for skjenking for noen uker siden var at antall personer samlet skjedde under kontrollerte former.

Wolden sier at de har brukt samme argument tidligere, men sier at de opplever at folk fortsetter festen hjemme når skjenkingen stenger klokka 22.

Indisk variant

Mange av dem som blir smittet i Trondheim nå, blir smittet med den indiske virusvarianten. Varianten, som av Verdens helseorganisasjon har kalt «Delta», er veldig smittsom, og vaksinen kan ha nedsatt effekt blant dem som har fått én dose.

Wolden sier at nedsatt vaksineeffekt gjør han urolig, og sier at det også er et element i vurderingen av tiltak videre.

– De fleste med underliggende sykdom har fått første dose i Trondheim. Om cirke tre uker har alle med underliggende sykdommer fått to doser, og da vil vi vurdere tiltak annerledes enn vi gjør nå, sier Wolden.

Tiltakene som gjelder i Trondheim nå, gjelder fram til førstkommende tirsdag. Mandag skal kommunen ta stilling til hvilke tiltak som skal gjelde videre.