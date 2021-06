FBI vil vite hvem som leste om dobbeltdrap

I februar ble to FBI-agenter skutt og drept av en mistenkt i en barnepornografi-sak. Mannen er fremdeles på frifot, og nå vil FBI vite hvem som har lest nyheter om drapet.

Derfor har den føderale etterforskningsetaten stevnet mediebedriften Gannett, som blant annet eier avisa USA Today. FBI er interessert i å vite hvem som i løpet av et tidsrom på 35 minutter dagen etter dobbeltdrapet leste avisas artikkel om hendelsen.

Krever IP-adresser

FBI ber blant annet om IP-adressene til USA Todays lesere, som potensielt kan brukes til å identifisere hvor en datamaskin befinner seg og hvem som eier maskinen. FBI ønsker også å få opplysninger om lesernes mobiltelefoner, skriver Politico.

USA Today er USAs største avis målt i opplag. Foto: Steven Senne/AP Photo

Etterforskerne ber ikke spesifikt om navnet på leserne, men dette kan de enkelt få tak i ved hjelp av IP-adresser og mobil-informasjon.

Den mistenkte åpnet ild mot FBI-agentene da de skulle levere en ransakelsesordre i forbindelse med en etterforskning av barnepornografi. Agentene Daniel Alfin og Laura Schwartzenberger ble drept, mens tre andre ble skadd, skriver Associated Press.

Vil ikke hjelpe

USA Today er derimot lite interessert i å bistå i etterforskningen. Maribel Perez Wadsworth, president i USA Today Network, sier myndighetene vil ha «privat informasjon» om avisas lesere, og mener dette potensielt kan skade lesernes tiltro til journalister.

De har derfor bedt en dommer om å annullere stevningen.

– Vi vil kjempe mot FBIs krav om identifiserende informasjon om individer som leste USA Todays artikkel. Å bli tvunget til å fortelle myndighetene hvem som leser hva på våre nettsider er et klart brudd på pressefriheten, sier Wadswroth i en uttalelse.

Tynnslitt tillit

FBI sier at informasjonen er en nødvendig del av en pågående kriminaletterforskning, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Eksperter på ytrings- og pressefrihet mener etterforskernes krav er «ekstraordinært».

– Av gode grunner har domstolene generelt nektet å gi myndighetene tilgang til denne typen sensitiv informasjon, med unntak av svært uvanlige tilfeller, sier Jameel Jaffer, som leder instituttet for ytringsfrihet ved Columbia University.

Pressefrihet har blitt satt på dagsorden i USA de siste dagene, etter det ble kjent at Donald Trumps justisdepartement ved flere anledninger har innhentet e-poster og telefonlogger fra amerikanske journalister. Jaffer mener pressens tillit til myndighetene nå er i ferd med å slites ut.

– Denne saken, særlig sett i lys av hva Justisdepartementet gjorde under Donald Trump. er et klart tegn på at vi må beskytte informasjon som knytter seg til ytringsfrihet og pressen, sier Jaffer.