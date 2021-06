Amerikanerne gjør boligkupp – Trumps luksuseiendommer går på billigsalg

Midt på Manhattan finner man Trump World Tower. Det 72 etasjer høye bygget ruver 272 meter over bakken, og er med det verdens femte høyeste boligblokk. I tillegg til en førsteklasses utsikt, har byggets beboere også tilgang på eget spa- og massasjestudio, så vel som en egen, eksklusiv restaurant i byggets første etasje. Best av alt - leilighetene i Trump World Tower går nå på billigsalg.

– Femti prosent av USAs innbyggere ville ikke bo i en Trump-bygning uansett hva. Men så har du også sånne som meg, sier Lou Sollecito til Associated Press. Han er bilselger, og har nylig kjøpt seg en toromsleilighet med utsikt mot Empire State Building.

– Det er et supert kjøpt, slår Sollectio fast.

To faktorer

Boligmarkedet i USA er på kraftig vei opp og steg med 13.2 prosent fra mars 2020 til mars 2021. Likevel betalte Sollecito kun tre millioner dollar for leiligheten midt i smørøyet av verdens mest eksklusive boligmarked, nesten en million dollar mindre enn hva den forrige eieren betalte tilbake i 2008.

Tidligere president og eiendomsbaron Donald Trumps eiendomspriser lavere enn på over ti år. Meglere mener det voldsomme prisfallet skyldes en kombinasjon av Trumps splittende figur og den pågående koronapandemien. Det er en skremmende utvikling for merkevaren Trump, som tidligere tiltrakk seg rike og berømte amerikanere, villige til å betale skjorta for et leilighet med Trump-navnet utenfor.

Gull og luksus er tett knyttet til Trumps merkevare, her fra Trump Tower i New York. Foto: Dominick Reuter/AFP

AP har gjennomgått mer enn 4000 boligsalg fra de siste 15 årene, i elleve ulike Trump-bygg i Chicago, Honolulu, Las Vegas og New York. Resultatet er dyster lesning for den tidligere presidenten: Flere av leilighetene og hotellrommene som nå ligger ute for salg har sunket mer enn 33 prosent i pris.

– Gitt bort

Nedgangen er langt større enn prisreduksjonen i tilsvarende bygg, og boligkjøpere på jakt etter et kupp kan nå finne Trump-leiligheter til en million dollar mindre enn for bare noen år siden.

– De blir gitt bort, sier Lane Blue. Han betalte 160 500 dollar for en studioleilighet i Trumps Las Vegas Tower, 350 000 mindre enn hva forrige eier betalte i 2008. Studioleiligheten var Blues andre boligkjøp i Trump-bygget så langt i år, og det blir neppe hans siste.

Til tross for at gjennomgangen viser en definitiv og uvanlig høy nedgang for Trumps eiendommer, er det vanskelig å si hvor mye av denne nedgangen som skyldes selve Trump-navnet. Mange av leilighetene lagt ut for billigsalg var i byer som ble hardt rammet av koronapandemien, eller i bygninger som var langt eldre enn tilsvarende, konkurrerende bygg. Det blir derfor vanskelig å sammenlikne Trumps eiendomspriser med konkurrentene.

Lane Blue er storfornøyd med sitt siste boligkjøp, og eier nå to Trump-leiligheter. Foto: John Locher/AP Photo

Trump-boikott

Likevel er det liten tvil om at Trumps fire år i Det hvite hus har noe å si for de beskjedne prisene. Allerede i 2017, da Trump hadde vært president i et år, valgte både hoteller og leilighetsbygg i Panama, Toronto og Manhattan, som tidligere hadde betalt millioner av dollar for å få bruke Trump-navnet på byggene sine, å få de ikoniske gullbokstavene fjernet fra fasaden.

Etter at Trump ble anklaget for å oppvigle mobben som stormet Kongressen den 6. januar i år, ble ting langt verre. Banker lovet at de ikke lenger ville låne Trump penger, golforganisasjonen PGA avbrøt en golfturnering på republikanernes golfbane, mens New York ga fjernet ham fra stillingen som sjef for en offentlig golfbane i byen.

Flere eiendomsmeglere mener at mange potensielle boligkjøpere nå ikke en gang vil dra på visning i Trump-bygninger.

– Jeg ville blitt glad om de fjernet navnet hans. Det er flaut, sier Gary Gabriel, som eier en leilighet i Trump Palace, eksklusivt plassert på Upper East Side i Manhattan.

Allerede i 2016 valgte enkelte bygg, som det tidligere Trump Place i New York, å kvitte seg med navnet. Foto: Seth Wenig/AP Photo

Røverkjøp

Der enkelte ser flause, ser andre muligheter.

– Vi kan se elven, vi kan se innsjøen og vi kan se ned mot byen. Det er et røverkjøp, sier Nilufar Kabir. Han har kjøpt en ettromsleilighet i Trumps International Hotel and Tower i Chicago for 680 000 dollar, 20 prosent mindre enn hva forrige eier ga.

Andre Trump-leiligheter i Chicago har sunket enda mer i pris, med en nedgang på 34 prosent siden starten på republikanerens presidentskap. Tilsvarende lukusbygg i området har hatt en nedgang på 6 prosent i løpet av den samme perioden.

– Du kan bo i et luksusbygg uten å måtte betale en luksuspris, sier eiendomsmegler Gail Lissner.

– Et bunnivå

Nedgangen er kraftig i både Las Vegas og Chicago, med verst står det til i Trumps hjemby New York. Her er prisene nå lavere enn på 15 år, og prisen per kvadratmeter er nå under gjennomsnittet for bygg i Manhattan.

– Jeg har aldri sett bygninger falle så dramatisk i pris. Det virker som dette er et bunnivå, sier sier eiendomsanalytiker Ondel Hylton.

Nøyaktig hvor mye Trump Organization taper på prisfallet er vanskelig å fastslå. Familiebedriften eier ikke mange av leilighetene i Trump-byggene, da disse ble solgt for flere år siden.

Det som trolig gir Trump større grunn til bekymring, er hvordan dette påvirker omdømmet til merkevaren og mulighetene for å promotere seg selv i fremtiden. Boligutviklere som tidligere betalte millioner for å plassere navnet hans utenfor en bygning, vil neppe gjøre dette om det betyr lavere boligpriser.

Lane Blue, som eier to leiligheter i Trump-tårnet i Las Vegas, bryr seg ikke.

– Han er en av de beste presidentene gjennom tidene, mener Blue.