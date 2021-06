Treneren har gitt Warholm nytt «verktøy»: – Jeg er blitt raskere

– Jeg håper de får med seg tiden og at jeg har gjort jobben, men jeg vil ikke skremme dem så mye at de tar i enda mer. Det beste er om de tror jeg er bakpå, sier Karsten Warholm muntert til TV 2.

Fredag kveld leverte han et skremmeskudd til konkurrentene da han løp tidenes raskeste 300 meter hekk på tiden 33,26 på Bislett stadion.

– Vi har stålkontroll på trening og opplegg, sier Warholm.

Sparsommelig med virkemidlene

Det er også en mer muskuløs utgave av Warholm denne sesongen.

– Ja, han har løftet litt vekter. Litt egenkomponerte øvelser, bekrefter trener Leif Olav Alnes til TV 2.

– For det har dere ikke gjort før?

– Nei. Jeg tror det er lurt å være litt sparsommelig med virkemidler, for når du har brukt opp alle virkemidler var det sannsynligvis så god du ble.

– Så det er ting dere har spart for at han skal bli enda bedre?

– Ja, det er det, sier Alnes.

REKORDMANN: Karsten Warholm gratuleres av treningsvenninne Amalie Iuel etter rekordløpet på Bislett stadion fredag kveld. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Warholm føler seg raskere

Warholm forklarer at han har klatret på trenerens stige.

– Jeg husker da jeg møtte Leif for første gang på Ivar Aasen-hotellet, og vi diskuterte et eventuelt samarbeid. Han snakket om stigen sin med forskjellige trinn. For hvert år blir det et nytt verktøy. I det siste har det vært mer vekter og styrketrening generelt, sier Warholm.

– Det er ikke veldig tunge vekter, men det er blitt mer styrke og ganske spesifikk styrke. Det er Leifs spesialitet. Han er enormt god på de tingene der. Jeg føler også jeg er blitt raskere, fortsetter Warholm.

Trener Alnes tør likevel ikke slå fast at det er dette som har betalt seg.

– Det er lett å etterforklare, og si at det var det. Vi håper det var det, men det er vel lurt å være litt ydmyk i forhold til hva som har virket, sier Alnes.