Warholm med verdens raskeste tid på 300 meter hekk

Se løpet i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Karsten Warholm forbedret sin egen bestenotering i verden på 300 meter hekk i et nasjonalt stevne på Bislett fredag kveld. Det var hans første konkurranse i år.

Som i fjor sesongåpnet Warholm på Bislett med å løpe den uvanlige distansen. Han klokket inn til 33,26 i et felt på kun fire mann. Teknisk trøbbel gjorde at tidtakningen ikke kom umiddelbart opp etter løpet.

For ett år siden knuste han rekorden til briten Chris Rawlinson på 34,48 fra 2002. Fredag løp Warholm enda fortere og senket egen bestenotering med 52 hundredeler.

– Jeg er veldig fornøyd, og det er alltid deilig å se at det er på plass, selv om jeg vet at treningen er bra og tidene peker i riktig retning. Det er alltid noe spesielt med å få på startnummeret og starten går på et gitt tidspunkt som jeg ikke bestemmer seg. Det er hyggelig å få bekreftelser. Det er sånn vi mennesker aldri blir lei av, sier Warholm til TV 2.

Trener Leif Olav Alnes var svært fornøyd med eleven.

– Det var ekstremt bra, sier Alnes til TV 2.

– Betyr det at han er et halvsekund bedre enn i fjor?

– Det betyr i alle fall at han sprang et halvt sekund bedre på 75 prosent av distansen, sier han.

– Hva betyr det for 400, tror du?

– Jeg vil karakterisere det som en kraftig gladsak, sier treneren.

Verdens beste løper på 400 meter hekk blir ett av Norges største gullhåp i Tokyo-OL. Fredagens stevne var hans første i 2021. Tidligere i år avlyste han sitt eget innendørsstevne i Ulsteinvik og sto over innendørs-EM i Polen på grunn av koronafrykt.

JUBEL: Karoline Bjerkeli Grøvdal satte uoffisiell norgesrekord. Foto: Lise Åserud / NTB

På 3000 meter satte Karoline Bjerkeli Grøvdal uoffisiell norsk rekord på tiden 8.30,84. Grøvdal hadde hjelp av mannlige harer for å klare rekordtiden. Grethe Waitz løp i 1979 på 8.31,75, som fortsatt er den offisielle norgesrekorden på 3000 meter.

– Hvis jeg skulle få best mulig trening på konkurranse, måtte jeg gjøre det sånn. Det er vanskelig å få godkjente løp for tiden, så da måtte jeg løpe litt med gutta, sier Grøvdal til TV 2.

Henrik Ingebrigtsen var sterkest i Bislett-duellen med Narve Gilje Nordås og tok seieren på 5000-meteren. Nordås løp inn til personlig rekord. Ingebrigtsen var i mål på 13.16,79. Rett bak fulgte treningskompisen Nordås, som stilte til start med en drøm om å greie OL-kravet på 13.13,50.