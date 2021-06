Superstjernen får nettet til å koke med «nakenbilde»

Det er i sommerutgaven til popkultur-magasinet Wonderland Mendes stiller opp tilsynelatende naken, med kun en gitar dekkende foran.

Sangstjernen fra Canada har selv lagt ut bildet i samtlige av sine sosiale medier-kanaler, og der har fansen gått fullstendig fra hengslene.

«Jeg er stolt»

På Instagram har bildet fått over 10.000 kommentarer kun timer etter at det ble lagt ut.

Også Mendes sin kjæreste, superstjernen Camilla Cabello, har kommentert.

«I say das my baby and I'm proud», skriver Cabello.

Paret har vært sammen i flere år.

Mendes slo gjennom som tenåring etter å ha lagt ut sangvideoer på appen Vine. Han ble fort et populært navn, og har turnert verden over.

– Jeg sliter

I intervjuet med magasinet åpner han opp om presset som følger med å være blant verdens mest populære artister.

– Jeg sliter fremdeles med å prøve passe inn i skoene til hvem jeg mener Shawn Mendes skal være. På et eller annet tidspunkt ble mine forventninger og min standard for hvem jeg skal være, hvilken musikk jeg skal lage og hvordan jeg skulle se ut så høy, at uansett hvor hardt jeg prøvde med musikken min, så klarte jeg ikke å passe i de skoene, forteller han i intervjuet.