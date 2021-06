Copa América-kaos: Hevder Brasil kan boikotte eget mesterskap

Det er fullstendig kaos rundt Copa América med ni dager igjen til åpningskampen i Brasil, som tok over som vert for kun få dager siden.

Sentrale skikkelser i Brasil-troppen ønsker at det søramerikanske mesterskapet skal bli avlyst eller utsatt, skriver spanske AS.

Opprøret er også omtalt i brasilianske medier de siste dagene.

– Trusler om boikott

Brasilianerne skal være i samtaler med andre deltakerland om en mulig boikott for å sørge for at Copa América ikke blir spilt i sommer.

– De har uttrykt sin mening overfor fotballpresidenten, og de kommer også til å uttrykke den for publikum på et passende tidspunkt, uttalte Brasils landslagssjef Tite på torsdagens pressekonferanse.

Ifølge AS forverret møtet med fotballpresident Rogério Caboclo stemningen i Brasils tropp. Cabocolo skal også ha truet med å sparke lagkoordinator Juninho Paulista for ikke å ha kontroll på spillertroppen.

Landslagssjef Tite bekreftet at landslagskaptein Casemiro ikke stilte på pressekonferansen på grunn av situasjonen, men ifølge AS ønsket ikke Tite at Real Madrid-stjernen skulle lange ut mot Copa América-planene foran pressen.

Både Tite og Juninho skal imidlertid ha forståelse for spillernes bekymring rundt å spille Copa América denne sommeren.

MØTTE PRESSEN ALENE: Landslagssjef Tite (t.v.), herfra 2019 med Casemro, som ikke var med på pressekonferansen torsdag. Foto: Miguel Riopa / AFP

Spiller VM-kvalifisering

Casemiro skal lede sine landsmenn ut i VM-kvalifiseringskamp mot Ecuador natt til lørdag. Det er derfor knyttet stor spenning til om midtbanespilleren kan komme til å si noe om Copa América-misnøyen etter kampen.

– Vi ønsker å fortelle fansen hva spillerne mener, men ikke nå, slik at vi kan prioritere å spille bra og vinne kampen mot Ecuador, sa landslagssjef Tite.

Natt til onsdag spiller Brasil en ny VM-kvalifiseringskamp mot Paraguay.

Mesterskapet skulle vært holdt i Argentina og Colombia i fjor sommer, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Demonstrasjoner mot president Iván Duque gjorde at Colombia senere trakk seg som medarrangør, før koronasituasjonen i gjorde at Argentina gjorde det samme.

Brasil valgte å ta over Copa América, til tross for at landet er svært hardt rammet av koronapandemien, med under to uker igjen til åpningskampen.

Totalt har nesten en halv million mennesker mistet livet i Brasil som følge av viruspandemien. Kun USA har flere dødsfall, skriver NTB.

Brasil er i gruppe B i Copa America sammen med Colombia, Peru, Ecuador og Venezuela. Åpningskampen mot Venezuela skal spilles 13. juni.