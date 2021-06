Stjernens sønn får hjertetransplantasjon: – Tårer av håp og frykt i øynene våre

I januar la Greg Olsen (36) opp etter 14 sesonger i NFL, og begynte som ekspertkommentator for FOX Sports.

Nå går den tidligere tight enden, som spilte for Carolina Panthers i brorparten av karrieren, og familien gjennom sin hittil største utfordring.

Sønnen TJ, som har slitt med hjerteproblemer hele sitt åtte år gamle liv, skal gjennom en hjertetransplantasjon. I sosiale medier forteller Olsen åpent om familiens tanker og utfordringer.

– I dag er en dag med blandede følelser. En dag vi har bedt om har ankommet. Vi fikk beskjed i går kveld at det var en donormatch for TJ, til å motta sin hjertetransplantasjon. Å ta med gutten vår, med tårer av håp og frykt i øynene våre, var en av de tøffeste øyeblikkene i livet vårt, skriver Olsen.

– En fighter siden fødselen



Greg Olsen og kona Kara har også to andre barn. TJs tvillingsøster Talbot og eldstebror Tate, som er 16 måneder eldre enn tvillingene.

TJ ble født med hydroplastisk venstre hjertesyndrom, som ifølge NHI.no er en svært alvorlig medfødt hjertesykdom der venstre hjertehalvdel er underutviklet.

Han har vært gjennom tre åpne hjerteoperasjoner, men i mai fikk familien den tunge beskjeden om hjertet ikke kom til å holde.

– Dessverre ser det ut til at hjertet hans nærmer seg slutten. Vi jobber oss for øyeblikket gjennom prosessen med å ta våre neste steg, som til syvende og sist kan lede til en hjertetransplantasjon, skrev Olsen.

– TJ har vært en fighter siden fødselen. Vi går gjennom dette som en familie, og vi kommer styrket ut av det som et resultat av denne opplevelsen, la han til.

– Hjertene våre knuses

For Olsen gir også hjertetransplantasjonen blandede følelser, for det er én ting som gjør det tøft å tenke.

– Det er ikke tapt for oss at et liv må gå tapt for at hans liv skal bli reddet. Hjertene våre knuses av den tanken, har 36-åringen meddelt.

Nå som tiden er inne for transplantasjon, er meldingen fra den tapre åtteåringens pappa klar.

– Vi ber om at alle ber for TJ og hans fantastiske team av leger og sykepleiere. TJ har en en lang vei foran seg, men dette er et stort skritt fremover.