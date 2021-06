Dette skal til for å starte trinn tre av gjenåpningen

Helseminister Bent Høie mener Norge ligger godt an til å begynne trinn tre av gjenåpningsplanen allerede om to uker.

Forrige uke ble trinn to av gjenåpningsplanen iverksatt. Det ble igjen lov til å ha ti gjester hjemme, skjenketiden ble utvidet og det ble gjort en rekke lettelser for skoler og arrangementer.

Helseministeren mener at gjenåpningen av samfunnet har gått helt etter planen hittil og er optimistisk for tiden videre.

– Det er absolutt håp om at vi skal ta et stort og viktig skritt mot videre gjenåpning om ikke så alt for lenge, sier Høie til TV 2.

Tidligst 17. juni

Regjeringens gjenåpningsplan har fire trinn, og for hvert nye trinn som innføres blir det gitt nye lettelser i koronatiltakene.

– Jeg vet at mange, blant annet breddeidretten, er utålmodig etter å komme i gang igjen, sier Høie.

Det må være minst tre ukers ventetid mellom hvert trinn. Det betyr at trinn tre kan starte tidligst 17. juni.

– Det er ingenting nå som tyder på at vi ikke skal klare å holde tidsplanen for trinn tre, sier Høie.

På trinn tre åpnes det blant annet for å ha 20 gjester hjemme og 50 personer på private arrangementer. Det blir også normale åpningstider på alle skjenkesteder.

Dette er trinn tre: Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.

Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring. Kilde: Regjeringen

– Dette må bekreftes

Samtidig har regjeringen vært tydelige på at gjenåpningen av Norge ikke kan planlegges etter konkrete datoer.

– Det er sånn at vi må gjøre en ny vurdering når det har gått to uker, også trenger vi en uke til å gå gjennom tallene og gjøre de gode analysene og vurdere hvilke tiltak som kommer, sier Høie.

Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter; smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjon.

I FHIs ukesrapport kommer det frem at smittetallet synker, antall nye sykehusinnleggelser har vært stabilt lav de siste ukene og det har vært en tydelig nedgang i registrerte dødsfall.

– Vi ser nå at veldig få i Norge blir syke og nesten ingen dør. Hvorfor har vi fortsatt så strenge tiltak i Norge?

– Det er rett og slett fordi vi er veldig tidlig i å se den tendensen, sier Høie.

Regjeringen vil de neste ukene følge nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg og hvorvidt den positive tendensen fortsetter.

– Hvis vi får vi dette bekreftet de neste ukene, kan vi gjøre det som er planen, nemlig gå over til trinn tre, tre uker etter at vi gikk over til trinn to, sier Høie.

100.000 vaksinert på en dag

Vaksineringen har de siste ukene tatt seg kraftig opp. Til nå har 1.757.648 personer fått første dose av koronavaksinen i Norge. Bare torsdag ble det vaksinert nesten 100.000 personer.

De neste ukene vil dette tallet fortsette å øke.

– Veldig mange skal vaksineres i juni. Blir juli måneden hvor ting kommer til å være veldig normalt igjen?

– Jeg tror vi vil oppleve at juli i år, på samme måte som juli i fjor, blir en ganske fin tid. Men heldigvis er det sånn at når vi har kommet over juli, så er det enda flere som blir vaksinert, sånn at vi ikke har den samme risikoen for tilbakeslag som i fjor, sier Høie.