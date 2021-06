Slik ble Thorsby elsket av Sampdoria-fansen: – Han er som en ekte italiener

Etter to veldig gode sesonger i Sampdoria-drakten har Morten Thorsby (25) spilt seg inn i de italienske supporternes hjerter. Landslagsspilleren møter TV 2 i hjembyen, der han forteller om livet som italiener og det nære forholdet til fansen.

På nordmannens første to år i Sampdoria har han spilt 59 kamper i Serie A og var en svært viktig spiller under Claudio Ranieri, som ga seg etter årets sesong. Hans knallharde spillestil har gjort ham til en publikumsfavoritt blant Sampdoria-fansen. 25-åringen mener hans integrering i den italienske kulturen har mye å si for hans framgang på banen - og den gode relasjonen til Sampdorias fanskare.

- En egen måte å spille og opptre på

Veien fra å ha vokst opp i Oslo som Heming-gutt, til å bli landslagsspiller og en stor profil i Italia, har vært lang. Etter fem år i Heerenveen og nederlandsk fotball gikk turen til Sampdoria og Serie A. Overgangen førte med seg store endringer, både i levemåte og spillestil.

Krigeren i Genova er en av spillerne i Serie A som har vunnet flest hodedueller og laget flest frispark denne sesongen. Statistikken viser også at det kun er én spiller i Serie A som har løpt mer enn nordmannen 2020/21-sesongen.

– Jeg ble fortalt at jeg må lære meg den italienske måten for å lykkes i Serie A. De har en helt egen måte å gjøre ting på, noe som gjør det litt spesielt, forteller den miljøengasjerte nordmannen, mens han viser hjembyen i sin nye Tesla.

Denne sesongen har han markert seg som en av de beste spillerne for laget som endte på 9. plass i den italienske toppserien.

– Med unntak av Europa-plass, så har jeg nådd alle målsetningene jeg satte meg, sier en fornøyd Thorsby.

Målet om spill i Europa neste sesong er kanskje likevel ikke utenfor rekkevidde. 25-åringen kobles nemlig til flere større klubber, deriblant Champions League-klare Atalanta.

For tiden er Thorsby på samling med landslaget på Marbella. Han utelukker ikke en overgang i sommer.

– Mye kan skje i løpet av en spesiell sommer, uttalte han på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Takker Ranieri

Men det har ikke alltid gått på skinner for nordmannen. Thorsby slet med spilletid i sin første tid i Italia og Serie A. Han debuterte 4. november 2019 etter å ha vært spillesugen i sesongens to første måneder.

– Det er ganske vanlig for utenlandske spillere som kommer til Italia. Man trenger tid for å skjønne spillestilen her. Jeg tror generelt at for å lykkes i et nytt land, og en ny liga, må man sette seg inn i kulturen og virkelig leve seg inn i det. Og det har jeg gjort 100 prosent, sier den ydmyke nordmannen.

Da han først fikk sjansen, grep 25-åringen den med begge hender. Etter hvert ble han et av de sikreste navnene i Ranieris startoppstilling. Thorsby er full av lovord om sin tidligere sjef.

– Han har vært helt utrolig de siste årene, og helt avgjørende for meg. Han tok meg inn da det så mørkt ut, og etter det har det bare vært en lang oppoverbakke. Alt har egentlig gått veldig bra, og det har vært en utrolig fin reise. Han er en veldig bra mann, og en flink trener som har lært meg utrolig mye. Han har vært bra for karrieren min.

– Det er veldig sjelden du ser en sånn en spiller

Storspillet i Serie A har ført til at Thorsby stadig spiller en viktigere rolle også på landslaget. Mot Luxembourg fikk han sin sjette landskamp, fra start sentralt på midtbanen i tospann med Martin Ødegaard.

– Det er veldig sjelden du ser enn sånn spiller. Hvis du ser ti Sampdoria-kamper på rekke og rad, så spiller han nesten på akkurat samme nivå i alle kampene, sier landslagssjef Ståle Solbakken om midtbanekrigeren.

GJENNOMBRUDD: Morten Thorsby følte lenge at han aldri fikk ut sitt beste på landslaget. I den forrige virkelige tellende landskampen, borte mot Montenegro, føler 25-åringen at han endelig fikk vist seg fram for den norske fotballfansen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Da Norge slo Montenegro i mars spilte Thorsby en god kamp.

– Det var på en måte et gjennombrudd på landslaget for meg. Det handler om å vise det ofte. Jeg føler jeg har gjort mye bra i Serie A, og det var en befriende følelse å vise seg fram på landslaget. Nå handler det om å vise det hver gang, sa han på tirsdagens pressekonferanse.

– Litt som en svamp

Vinteren 2019 signerte landslagsspilleren kontrakt med Serie A-klubben, men overgangen fant ikke sted før på sommeren. Allerede i det siste halvåret i Heerenveen begynte han på italiensk språkkurs. Etter ett års tid pratet Heming-gutten flytende italiensk. Han er klar på betydningen av å kunne språlet.

– Språket har vært avgjørende å takle. Det har vært veldig viktig for meg og for prestasjonene mine på banen. Når du bor og jobber så tett på italienere blir det til at du tar til deg ord og fraser. Du er litt som en svamp, forteller Italia-profilen.

Og det er ikke bare muntlig Thorsby har tatt til seg det italienske språket. Da Thorsby fikk gult kort i kampen mot Milan i april, en kamp som forøvrig ble historisk fordi det var tre nordmenn på banen, svarte nordmannen med håndgestikulering på klassisk italiensk vis. Det var det mange som fikk med seg på sosiale medier.

– Italienere er gode på gestikuleringer og diverse, så i løpet av tiden her har også det kommet med i språket mitt, ler Thorsby.

– Han er som en italiener

Utenfor supporterbutikken i Genova møtte TV 2 tre engasjerte “Blucerchiati” – det italienske navnet for Sampdoria-fansen.

Brødrene Alessandro Siri (45) og Andrea Siri (33) og deres gode venn Alessio Frati (37) har alle sesongkort på Stadio Luigi Ferraris og er medlem i Ultras - de mest engasjerte supporterne. Når de fikk spørsmål om nordmannen strømmet det med lovord.

POPULÆR: Sampdoria-fansen har trykket Thorsby til sitt bryst.

– Vi synes det er viktig og kult at han har lært seg språket, og deltar med så stort engasjement. Han er som oss italienere på den måten, sier Frati engasjert.

Selgerne i supporterbutikken meddeler at Sampdoria-drakten med Thorsby bakpå er den tredje mest solgte denne sesongen. De tre supporterne er dog ikke her for å kjøpe Thorsby-drakt, men de fine treningsdraktene. Samtlige mener at arbeidsinnsatsen og løpskapasiteten er nordmannens viktigste kvalitet.

– Thorsbys ferdigheter er ferdighetene en hver sampdorian ønsker. Det er kampvilje, han er ressurssterk, gir aldri opp, mister aldri ballen, hjelper lagkameratene, og til og med scorer noen mål. Vi liker virkelig hans karakter på banen, deler storebror Alessandro.

Lillebror Andrea er også veldig imponert av hans kvaliteter på banen, men også utenfor banen.

– En utmerket spiller som absolutt er en god karakter for hele laget. Han er også en hyggelig fyr som er interessert i miljø og klima. En veldig god sak. Det ville være fint om mange spillere, spesielt fra viktige ligaer, fulgte linjen hans.

- Rollemodell

Enrico Mantovani (59), tidligere Sampdoria-president var også tilstede i supporterbutikken. Han har bare gode ord å si om nordmannen.

– Thorsby er en rollemodell for mange unge. Han er en veldig god spiller og er elsket av fansen. Hans gode verdier utenfor fotballen også, spesielt rundt klimaengasjementet, gjør han til en stor profil i klubben.

4. mai lanserte Thorsby sin miljøstiftelse “We Play Green” hvor han ønsker å få med seg resten av fotballverden på å gjenopprette balansen med naturen. Dette ønsker han å sette fokus på ved hjelp av spillere og klubber som deltar i en annen slags «Super League» - om hvem som er mest bærekraftige.

– Jeg er engasjert, og prøver å gjøre det jeg kan. Det viktigste jeg kan gjøre er å bli best mulig i fotball for å få en større stemme, sier han selv.

Enrico er sønn av avdøde og tidligere Sampdoria-president Paolo Mantovani. Far og sønn Mantovani satt til sammen 21 år som president i den historiske klubben fra Genova. 59-åringen trekker frem spesielt én ting han liker med Thorsbys kvaliteter.

– Han er spesielt god på hodet og vinner masse hodedueller for oss, sier han.

– Det blir mye pasta

Det er ikke bare fansen som er blitt glade i nordmannen, midtbanespilleren har også fått et godt forhold til dem. Før pandemien utbrøt fikk han føle på den elleville stemningen på Stadio Luigi Ferraris som vanligvis tar 36.600 tilskuere.

– Det er veldig gøy at vi har fått en bra relasjon. Fansen her nede er fantastiske og Sampdoria er kjent for å ha en veldig bra supporterskare og ultras, så jeg gleder meg til de kommer tilbake på stadion.

Thorsby er også klar på at det er viktig å vise at man bryr seg.

– Det er tilnærmingen jeg har – å sette seg inn i deres hverdag. Som supporter ville jeg satt pris på det selv. Jeg gjør jo dette for å lykkes på banen, men det er en bonus at supporterne setter pris på det.

Med kulturen, kommer også den italienske og verdenskjente matkulturen.

På spørsmål om det blir mye pasta og pizza, humrer den solbrune fotballprofilen.

– Det blir mye pasta og kaffe, pizza av og til. Det er nok av gode matretter og steder å besøke når man har tid til det. Nå har restaurantene nylig åpnet igjen, så da øker livskvaliteten betraktelig, sier Morten Thorsby.