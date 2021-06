De evakuerte på Sotra får flytte hjem

– Det foregår fortsatt brannbekjempelse, men i en langt mindre grad enn i går. Vi mener nå det er trygt å sende alle de evakuerte tilbake til hjemme sine, sier innsatsleder Jarl Hestad.

Han opplyser om at flere av de evakuerte vil kunne se og lukte brannrøyk fra hjemmene sine, men at brannvesenet, politiet og kommunen mener at det likevel er trygt for alle å flytte hjem.

Hestad forteller videre at brannvesenet og Sivilforsvaret kommer til å være til stede i brannområdet i flere dager fremover. Tre brannhelikoptre kommer også til å være aktive i løpet av fredagen, altså fire færre enn på torsdag.

– Dette er for at vi skal ha en styrkeberedskap som kan håndtere alt som skulle dukke opp, sier Hestad videre.

Evakueringssenteret i Ågotneshallen vil også bli stengt klokken 16.00.

Nærmer seg etterslukking

Hestad sier til TV 2 at det fortsatt brenner litt «her og der», men at det er nok brannmannskaper på stedet til at det er trygt for de evakuerte å flytte hjem.

Fredag regner det også litt i bergensområdet, men Hestad sier at det foreløpig ikke har hjulpet brannvesenet med å lukke brannen.

– Om det først kommer regn, så bør det komme så mye at vi er trygge. Det er vi ikke nå. Nå er det kun det som jeg kaller «drobling», og det er ikke på langt nær nok til at det hjelper slukningsarbeidet, sier han.

Videre forteller han at brannvesenet nærmer seg å kunne jobbe med etterslukking på stedet.

BRANN: Gressbrannen nådde to hus, og ett av dem ble totalskadd. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

500 evakuert

500 personer ble evakuert som følge av brannen. Flesteparten fikk midlertidig husly hos familie og venner, mens 40 personer ble innlosjert av kommunen.

Brannen nådde også to hus, hvorav det ene er brent ned, mens det andre er skadd.

– Spesielt for de to familiene som har mistet husene sine, er dette svært tragisk, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

Det er foreløpig uvisst hva som førte til brannen.