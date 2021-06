Avsluttet søket etter savnede i Lindesnes

To menn har vært savnet i Lindesnes i over en uke. Nå avslutter politiet søket etter de savnede.

– Dersom politiet får nye opplysninger i saken, vil det bli vurdert om det er grunnlag for ytterligere søk, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen i en pressemeldingen.

De to norske mennene ble meldt savnet av bekjente.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) satte savnetmeldingen i sammenheng med funn av en båt, som hadde sunket i vannet.

Politiet skriver at de har gjennomført et omfattende søk etter de to savnede, bistått av politihelikopteret og mannskap fra KV-Sortland, uten å ha gjort funn.

De pårørende er informert om at politiet nå avslutter søket.