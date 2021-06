Fans dukker opp på døra hjemme på Trofors

Fredag hadde Marcus og Martinus Gunnarsen verdenspremiere på den nye låten «Belinda» i God morgen Norge. Deler av sangen er på spansk, da de har fått med seg den populære artisten Alex Rose fra Latin-Amerika på låten.

– «Belinda» er ganske annerledes enn hva vi vanligvis gjør, så vi tenkte at vi måtte ha en latin-artist på låten. Da gikk vi gjennom listene for å se hvem som kunne ha passet og hvem som var populære, og da fant vi Alex Rose. Han hadde en fet stemme og vi tenkte at han kunne passe, så da sendte vårt team en mail til hans team og ble enige, sier Marcus.

Alex spilte inn sin del av låten i Miami, og slik ble det hele til.

Mye tid hjemme

Korona har vært et annerledes år for mange, også for tvillingene, som snart håper på å kunne reise på turne igjen for å fremføre det de håper blir årets sommerhit.

– Vi gikk fra å ha 230 reisedager i 2019, noe som var ganske normalt for oss, også plutselig stoppet det opp i 2020, da koronaen kom. Det var veldig rart, for vi er vant til å reise, ha det litt travelt, holde konserter og ha masse jobb å gjøre, sier Martinus og fortsetter:

– Det var litt deilig i starten å kunne være hjemme med familie og venner, men det gikk overraskende kort tid før jeg begynte å savne det igjen.

Tvillingene forteller at de har satt ekstra stor pris på det livet de vanligvis lever, nå som de ikke har hatt muligheten til det.

– Når man er så mye hjemme, sitter man å tenker på hvor heldig man er med den jobben man har, for det er ikke mange i verden som for lov til å gjøre det vi gjør – spesielt på vår alder. Det er litt det samme som når man er ute og reiser, hvor du blir så takknemlig for hvor du er fra. På reise er det ofte mye folk over alt, og da er det så godt å komme hjem til en plass som Trofors, der det bor kjempelite folk, alle kjenner alle og det er en rolig og fin plass, understreker Marcus.

Fans på døra

Men selv på lille Trofors er det ikke gitt at gutta får helt fred. Fans fra hele verden finner veien hit – i håp om å møte tvillingene fra Norge.

– Huset vårt ligger rett ved E6, så det er fort gjort å finne ut av hvor vi bor. Under korona har det ikke vært så mange som har kommet dit, men før korona var det mange som kom på døra hver dag i sommerferien når vi var hjemme, forteller Martinus.

– De aller fleste var ikke norske, så jeg tror det også har litt å si. Mange har kommet helt fra Spania og Polen for å hilse på oss.

Og når dette skjer, sørger de for at de får sagt hei og tatt et bilde.

– Men vi kan ikke ta de med inn – vi kan jo ikke det. Da må vi ta inn alle sammen og det blir litt feil hvis folk begynner å legge ut; «Vi fikk lov til å komme inn hos Marcus & Martinus». Vi må også huske at selv om de er fans og betyr alt for oss, så kjenner vi de ikke, så det blir litt feil.