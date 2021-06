Ajer til TV 2: – Celtic har lovet meg at jeg skal få forlate klubben i sommer

Han har stort sett vært forsiktig med å uttale seg om klubb-framtiden, men på pressekonferansen til landslaget i Marbella tidligere fredag var ikke Kristoffer Ajer til å misforstå:



Han ønsker seg et klubbskifte i løpet av sommeren.



I et intervju med TV 2 åpner Celtic-profilen nå opp om hvorfor han forventer at det skal skje i løpet av de neste ukene.



23-åringen hevder nemlig at han har en avtale med den skotske storklubben om at han skal få forlate klubben nå.

– Lovnaden var at jeg skulle få reise i fjor sommer, men da ble vi enige om at jeg skulle bli i klubben fordi vi skulle prøve å vinne ti på rad. Det var viktig for klubben, men dessverre greide vi ikke det. Nå er vi kommet til det punktet at jeg skal forlate klubben, og jeg forventer egentlig at styret holder sitt ord, sier Kristoffer Ajer.

FEM ÅR: Kristoffer Ajer har spilt for Celtic i fem år. Nå ønsker han nye utfordringer. Foto: Russell Cheyne

Håper på snarlig avklaring

Han har blitt linket til en rekke klubber den siste tiden, blant dem Newcastle i Premier League.

Ajer vil ikke kommentere klubber – men én ting er han klar på:

– Jeg håper det ordner seg så fort som overhodet mulig. Det vil være til det beste for alle parter, sier han.



Landslagsstopperen har ett år igjen av kontrakten med den skotske storklubben. Ifølge Ajer er det ikke avtalt at han skal få gå dersom noen legger inn en viss overgangssum, men 23-åringen forventer at partene er løsningsorienterte.



Ifølge Ajer gjentok Celtic så sent som i januar at han skulle få forlate klubben denne sommeren.

– Jeg tror ikke dette kommer overraskende på Celtic. De kjenner til hva jeg vil. I tillegg tror jeg det er viktig for dem å få solgt meg med tanke på å gjenoppbygge klubben. Jeg tror klubben er takknemlig over å ha kommet i en situasjon der de kan få penger for meg, sier han.

– Er du forberedt på at det vil bli «styr» over et slikt intervju?

– Ja, det er jeg. Samtidig regner jeg med de fleste vet intensjonen min. Jeg har vært fem år i klubben og gitt absolutt alt. Jeg tror de fleste vil sette pris på at jeg ønsker å gi noe tilbake til klubben i stedet for eksempelvis vente til sommeren og stikke av med mye av en overgangssum selv, sier Kristoffer Ajer.

Enormt takknemlig

Ajer tror nemlig det vil gagne begge parter at han skifter klubb i løpet av sommeren. Etter fem år i Skottland og over 180 kamper for klubben, mener han det er viktig.

– Jeg er rett og slett blitt en Celtic-supporter, sier han om tiden i Glasgow.

Fem år i storbyen har gjort inntrykk.

– Celtic er en fantastisk klubb. Fra utsiden er det kanskje vanskelig å forstå hvor stor klubben er, men det å spille foran 60.000 tilskuere hver eneste helg og gå rundt i gatene og virkelig kjenne på trykket, det har vært helt fantastisk. Jeg har lært meg å kjenne skotter, det er utrolig varme folk og jeg har fått nære relasjoner i nabolaget som har støttet meg gjennom både oppturer og nedturer. Celtic har vært en fantastisk opplevelse og er en klubb jeg skylder ekstremt mye, sier Kristoffer Ajer.

Nå ønsker han seg likevel videre.

– Jeg tror det er viktig for utviklingen min at jeg kommer meg til et høyere nivå. Jeg har aldri følt at jeg har utviklet meg vekk fra Celtic. Celtic er en enorm klubb som krever at du er på ditt beste hele tiden. Men jeg har lyst å se hvor langt jeg selv kan komme, og da tror jeg at jeg må spille i en bedre liga. Jeg har trent knallhardt hver eneste dag og har kommet dit jeg har har kommet fordi jeg har trent mest av alle. Nå har jeg lyst til å se hvor langt jeg kan komme, og da tror jeg det er viktig å spille i en topp fem-liga, sier Kristoffer Ajer.

Tror klubb-bytte vil hjelpe landslaget

På landslaget har Kristoffer Ajer i lang tid blitt utpekt som Norges nye ledestjerne på midtstopperplass. I første kamp mot Gibraltar ble imidlertid 23-åringen vraket av Ståle Solbakken, som i forkant var ute i VG og meldte at Ajer burde bytte klubb.



I Marbella i dag gjentok forsvarsveteran Brede Hangeland, som er spilleransvarlig på det norske landslaget, at det er ønskelig for landslagsteamet at Ajer skifter klubb.

– Jeg tror det er viktig for Kristoffer å komme seg opp på et høyere nivå nå. Han har alle forutsetninger for å bli ekstremt god. For å klare det, må han oftere kjenne på at han blir testet til maks hver helg. Finner han en klubb hvor han kan det, vil han oppleve en enorm utvikling, uttalte Hangeland.

Selv tror Kristoffer Ajer at et klubbskifte vil være positive nyheter for landslaget.

– Jeg tror det er veldig viktig. Jeg har kjent litt på det på landslaget at jeg har blitt veldig overrasket over nivået på motstanderen, så jeg tror det er viktig for framtiden at jeg kommer meg til en bedre liga. Samtidig må jeg understreke at jeg er blitt ekstremt glad i Celtic: Jeg kunne sittet i seks måneder til her og tatt det meste av overgangssummen selv, men ved en overgang nå vil jeg gi noe tilbake til en klubb som har betydd ekstremt mye for meg, sier han.