Noen biler er rett og slett i en egen klasse. Bilen du ser bilder og video av i denne artikkelen, er så avgjort en av dem.

Dette er nemlig spesielt allerede i utgangspunktet: En helt ny Mercedes-Benz G 63 AMG.

G-Klasse er andre generasjon av den ikoniske offroaderen Geländewagen. En bil som ble introdusert tilbake i 1979 – der første generasjon levde helt fram til 2018. Først da ble den erstattet – uten at så mange vil klare å se forskjell på utsiden.

Men generasjon to er en helt annen bil, enn forgjengeren. Komfort og luksusfaktor er hevet mange hakk – og det samme er ytelsene. Ikke minst gjelder det toppmodellen G 63 AMG. Den har 585 hestekrefter!

Likevel, det er fullt mulig å skuffe på med mer krefter, med tuning fra Brabus. Akkurat det ønsket en kunde hos Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand. Effektøkning ble bare starten på en bil som til slutt endte opp med å bli helt unik.

I 2019 fikk de en spesiell telefon – så tok det helt av

Unik bil

– Det har aldri blitt levert en slik bil i Norge før. Faktisk tipper jeg det kun finnes en håndfull av disse på verdensbasis, forteller salgssjef Mari Fjeldstad.

Kunden, som ikke har så lyst å stå fram med navn, er en mann på Østlandet. Han kjøpte seg altså først en G 63 AMG. Så ville han ha Brabus-tuning og styling. Autocenteret Fjeldstad er et av få steder i verden som er autorisert av Brabus. Så de bygget om bilen i Holmestrand.

Alt fra tuning av motor, bredding av skjermer og montering av diverse styling.

Det ble bestilt tuningpakken som øker effekten til 700 hestekrefter!

Her er det ikke noe problem å klatre rett til topps. Daglig leder Hans Klausen, salgssjef Mari Fjelstad, markedssjef Trine Fjeldstad og salgsdirektør Bjørn Egil Fjeldstad sammen med den drøyeste bilen de har levert til en kunde.

Sendt til Tyskland

– Men så ønsket kunden seg i tillegg full offroad-pakke – inkludert bedre bakkeklaring, stige til taket, egen takgrind – og ikke minst vinsj. Tanken er at det skal være en jaktbil, forteller Fjeldstad.

Akkurat montering av vinsj må bilen fraktes til Tyskland for å fikse. Dermed ble den sendt til hovedkontoret til Brabus – og vinsj ble montert.

Og mens bilen først var der, ble det like godt bestemt at den skulle få den aller største tuningen Brabus har å by på. Her må turboene ut av bilen og det er en stor prosess – som til slutt munner ut i helt bisarre 800 hestekrefter.

Dette er på grensen til galskap

Kan du tenke deg en råere jaktbil, enn dette?

Pris

La oss oppsummere: Vi har altså en G 63 AMG som er utstyrt med full wide body-kit og karbon dome på panseret, ekstra brede hjul, LED-lys-pakke på taket, alt offroad-utstyr, inkludert vinsj med fjernkontroll – og som er tunet til 800 hestekrefter og 1.000 Nm dreiemoment.

Vi kan jo røpe at vinsjen kan trekke 4,5 tonn – og siden bilen "bare" veier rundt 2,6 tonn, skal det mye til at du klarer å sette deg fast med denne.

– Det eneste som står igjen, er at vi skal montere jaktradio.

Hva den koster får vi ikke vite. Men på generelt grunnlag kan vi røpe at G 63 AMG koster fra 2,4 millioner kroner – og så kan du legge på utstyr og Brabus-elementer til du har svidd av rundt fire millioner kroner som varebil. Skal du ha baksetene med, blir det rundt 800.000 kroner til. Men da har du også en jaktbil helt utenom det vanlige!

Se videoen øverst i artikkelen. Denne er verdt å se mer av – og ikke minst: Høre!

