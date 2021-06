Gruppe E: Stortalentet skal ta opp arven etter Ibrahimovic

Det er store forventninger til Alexander Isak (21) etter at Zlatan Ibrahimovic måtte kaste inn håndkleet like før EM.

I gruppe E finner vi en av de største kultheltene i europeisk fotball. Man finner også et nykomponert Spania-lag, samt svensken som skal ta opp arven etter Zlatan Ibrahimovic.

Lagene:

Spania

Sverige

Polen

Slovakia

Spania:

La Roja (De røde) vant EM to ganger og VM én gang i perioden 2008-2012. Etter dette har stormakten slitt med å skape de samme prestasjonene.

I EM 2016 ble det en pinlig exit i 16-delsfinalen, det samme ble det i VM i 2018. Den gylne generasjonen har vist seg å være umulig å gjenskape hittil, og årets utgave av det spanske landslaget får nok heller ikke motstanderne til å skjelve.

Spania-sjef Luis Enrique har tatt ut en ung tropp og for første gang i landslagets historie er ingen Real Madrid-spillere en del av EM-troppen.

UTE: Sergio Ramos er vraket til årets EM. Her løfter han EM-trofeet Spania vant i 2012. Foto: Jon Super

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué har få forventninger til hjemlandet sitt under sommerens mesterskap, men han gleder seg likevel. Han tror nemlig spanjolene kommer til å levere ekstremt underholdende fotball.

– For meg er svakhetene til det spanske laget klare, men en av svakhetene kan også vise seg å være en styrke. Luis Enrique er modig. Han frykter ingen og vil be laget gå for det. Det betyr at de kommer til å blottlegge seg, og vi vet ikke hvordan det vil fungere bakover på banen. Midtstopperne Aymeric Laporte og Pau Torres er to gode midtstoppere, men de har aldri spilt sammen, sier Balagué.

– Unai Simon ser ut til å bli førstevalget bakerst på banen. Han er keeperen i La Liga som har gjort flest feil som har ført til baklengsmål – åtte totalt. Selvtilliten hans er ikke den beste. I tillegg har ikke Spania en målscorer. Uten en toppkeeper og toppspiss blir det vanskelig. Spesielt hvis vi blottlegger oss. Men det kommer til å bli underholdende. Det er jeg ganske sikker på.

Spanias tropp Trener: Luis Enrique har kun tatt ut 24 spillere. Grunnet koronaviruset har UEFA åpnet for at troppene kan inneholde 26 spillere, men Spania velger likevel å ikke ta ut alle. Enrique har en lang spillerkarriere bak seg og var innom både Real Madrid og Barcelona. Han har også trent sistnevnte i perioden 2014-2017. I 2018 tok han over det spanske landslaget etter Fernando Hierro, men valgte å gå av i juni 2019 etter at datteren ble alvorlig syk. I november var han derimot tilbake og har ledet Spania siden. Keepere: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion) Forsvar: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea) Midtbane: Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolves) Angrep: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona)

B-lagets mann: Sergio Ramos

Gjengen fra B-laget er ikke i tvil. Vrakede Sergio Ramos er trioens mann.

– Over 180 landskamper, to ganger europamester, verdensmester, fire ganger Champions League-mester og han har scoret nesten 130 mål i karrieren. Ni av dem er Panenka-straffer, sier Stamsø-Møller.

Sverige:

De blågule deltar i sitt sjette strake EM denne sommeren. Deres beste resultat er 3. plass i 1992 på hjemmebane i Sverige. De har deltatt i samtlige EM siden 2000, men kun gått videre fra gruppespillet én gang. Det skjedde i 2004 da de tok seg til kvartfinalen.

Zlatan Ibrahimovic skulle i utgangspunktet gjøre comeback på landslaget dette mesterskapet, men en skade ødela drømmereturen for Sveriges mestscorende spiller gjennom tidende. Nå er det opp til Alexander Isak å skyte Sverige videre i mesterskapet. En oppgave journalist og fotballekspert i Aftonbladet, Johanna Frändén, håper Isak klarer å ta.

– Nøkkelspiller nummer én er Victor Nilsson Lindelöf. Det går ikke an å overdrive hans viktighet i dette laget. Vi vet fortsatt ikke hvem som blir stoppermakkeren hans. Det er ert stor spørsmålstegn, og det innebærer at Lindelöf kommer til å få enormt mye ansvar i EM.

NØKKELSPILLER: Alexander Isak (21) blir en viktig mann for Sverige i sommer. Foto: Vadim Ghirda

– Emil Forsberg er en nøkkelspiller på en helt annen måte. Han står for kreativiteten og pasningene som åpner opp i dette laget. Sverige spiller nesten alltid bra når Forsberg er i form, og de spiller nesten alltid litt dårligere når han ikke har dagen. Han er den mest utslagsgivende spilleren på dette svenske landslaget. Han er nødt til å ha en god sommer for at det skal bli gøy i EM for Sverige.

– Lengst fremme på banen har vi Alexander Isak. Er dette mesterskapet han skal slå igjennom? Han er et utrolig stort talent. Det har vi vært klar over i mange år, men det er først nå trykket virkelig ligger på Isak. Han må ta ansvaret fremover i mangel av Zlatan og mange andre. Det blir opp til den unge Real Sociedad-spilleren å gjøre det for Sverige. Klarer han det, blir han absolutt en nøkkelspiller, sier Frändén.

Sveriges stall Trener: Janne Andersson tok over jobben som Sveriges landslagssjef da Erik Hamrén ga seg etter EM i 2016. Før dette trente Andersson IFK Norrköping i en årrekke. Keepere: Karl-Johan Johnsson (FC København), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi), Robin Olsen (Everton) Forsvar: Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Pierre Bengtsson (Vejle), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Brentford), Filip Helander (Rangers), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborg) Midtbane: Emil Forsberg (RB Leipzig), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Jens Cajuste (Midtjylland), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou) Angrep: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Robin Quaison (Mainz), Jordan Larsson (Spartak Moskva)

B-lagets mann: Zlatan Ibrahimovic

Den svenske fotballstjernen var på vei mot et sensasjonelt comeback på landslaget, men like før Sverige skulle starte oppladingen til EM kom beskjeden om at han hadde pådratt seg en kneskade.

– Det er for jævlig at Zlatan ikke er med, sier Skjelbæk.

– Sverige går fra å være et av de mest interessante lagene til å bli ganske grå, supplerer Jesper Mathisen.

Polen:

Orły (Ørnene) deltok i sitt første EM i 2008 og har deltatt siden. Deres beste plassering er kvartfinalen de nådde i 2016.

Robert Lewandowski har kun Gerd Müller foran seg på listen over mestscorende i Bundesliga. Den polske målmaskinen har scoret 66 ganger for landslaget på sine 118 kamper. I sommer blir han svært viktig dersom polakkene skal ta seg lengre enn kvartfinalen de nådde i 2016.

– Selv om det er mange spennende typer i dette polske mannskapet, er det tre mann på tretti pluss som er nødt til å fungere om de skal gjøre det bra. Wojciech Szczesny er nødt til å ha en god sommer om dette Polen-laget skal gjøre det bra. Grzegorz Krychowiak ble kanskje aldri den midtbanespilleren i europeisk målestokk som man forventet da han herjet i Sevilla, men han er likevel sjefen på midten for Polen, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Den siste jeg vil trekke frem er han som er x-faktor og alt for Polen, han som har scoret like mange mål som alle de andre i troppen til sammen: Robert Lewandowski. Skinner han, så skinner Polen. Så enkelt er det.

Polens tropp Trener: Paulo Sousa fikk jobben da Jerzy Brzeczek overraskende fikk sparken i januar. Selv om at han ledet Polen til EM måtte Brzeczek forlate jobben. Sousa har tidligere trent blant andre Swansea, Leicester, Fiorentina og Bordeaux. Den 50 år gamle portugiseren går inn i EM som sitt første mesterskap som landslagstrener. Keepere: Lukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna) Forsvar: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dynamo Kiev), Kamil Piatkowski (Raków Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva) Midtbane: Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Józwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemyslaw Placheta (Norwich), Piotr Zielinski (Napoli) Angrep: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern München), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

B-lagets mann: Adam Malysz

Den polske skihopperen er selvsagt B-lagets mann fra Polen. Fire OL-medaljer og seks VM-medaljer sier sitt. Etter karrieren har Malysz deltatt i Rally Dakar tre ganger.

– Han var en vi i Norge likte godt. Han var en sympatisk konkurrent til de norske hopperne, sier Jesper Mathisen.

– Det er lett å være sympatisk når man vinner så mye, kontrer Skjelbæk.

Slovakia:

Sokoli (Falkene) tok seg videre til 16-delsfinalen under EM i 2016. Anført av kaptein, landets mestscorende og spilleren med flest landskamper, Marek Hamsik, håper de denne gang å ta seg enda lengre.

Superstjernen Marek Hamsik valgte til og med å reise til svenske IFK Göteborg for å spille noen måneder med dem for å treffe formen inn mot mesterskapet.

Kun to av spillerne i Slovakias tropp spiller i hjemlandet. Ellers er spillerne spredd rundt i flere av de største europeiske ligaene.

KULTHELT: Med sin velkjente hanekam har Marek Hamsik vært blant de største kultheltene i europeisk fotball de siste ti årene. Foto: Vlastimil Vacek

– I mesterskap trenger man en stødig keeper. Det har Slovakia i Martin Dubravka. I forsvarsrekken er Inters Milan Skriniar sjefen. Han er nybakt seriemester og har vært vanvittig stødig for Inter i flere sesonger. Stanislav Lobotka ble tidenes dyreste slovakiske spiller da han gikk til Napoli i fjor sommer. Han har ikke helt slått til, men kommer til å være en viktig spiller for Slovakia, TV 2s fotballekspert og sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Landets største x-faktor er Marek Hamsik. Den gamle Napoli-kulthelten har sagt takk og farvel til Kina og reiste til Sverige for å spille seg i form til mesterskapet.

Slovakias tropp Trener: Stefan Tarkovic har kun tatt ut 24 spillere til mesterskapet. Keepere: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk) Forsvar: Peter Pekarík (Hertha Berlin), Ľubomír Šatka (Lech Poznań), Denis Vavro (Huesca), Milan Škriniar (Inter Milan), Tomás Hubocan (Omonoia), Jakub Holúbek (Gliwice) Midtbane: Marek Hamsik (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrosovský (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukás Haraslín (Sassuolo), Tomás Suslov (Groningen), Matús Bero (Arnhem), Erik Jirka (Mirandés) Angrep: Michal Duris (Omonoia), Róbert Bozeník (Feyenoord), Dávid Strelec (Slovan Bratislava)

B-lagets mann: Marek Hamsik

Etter 408 kamper og 100 mål for Napoli valgte Hamsik noe overraskende å dra til kinesisk fotball. For landslaget til Slovakia har han 126 kamper etter at han fikk debuten i 2007. Midtbanespilleren med hanekammen er den slovaken med flest kamper og flest mål for landslaget.

– Han har scoret flere mål enn Maradona i Napoli, sier Stamsø-Møller.