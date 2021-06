Nyhetsbyrå: Tennisspiller pågrepet under mistanke om kampfiksing

Tennisspilleren Jana Sizikova skal ha blitt pågrepet av fransk politi torsdag, mistenkt for kampfiksing under Roland-Garros-turneringen fjor.

Ifølge nyhetsbyrået AP bekrefter den franske påtalemyndigheten at en «internasjonal kvinnelig spiller» er satt i varetekt, men påtalemyndigheter identifiserer henne ikke.

Politiet opplyser på sin side at pågripelsen er basert på bestikkelser i idretten og organisert svindel i handlinger som sannsynligvis ble begått i september 2020.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP og avisen Le Parisien er det Sizikova som er pågrepet.

Mistenkelig tap

Anklagene mot Sizikova skal ha sammenheng med en doublekamp som ble spilt i den franske Grand Slam-turneringen i 2020.

Det skal spesielt ha vært det femte gamet i det andre settet som var i politiets søkelys den gangen. Det ble vunnet av det rumenske paret etter en dobbeltfeil fra Sizikova.

Sizikova, som er ranket som 101 i verden i double, ble angivelig pågrepet torsdag kveld. Fransk politi startet allerede i fjor etterforskning av kampen der Sizikova og Madison Brengle møtte rumenerne Andreea Mitu og Patricia Maria Tig.

Ferdigspilt og pågrepet torsdag

Ifølge den franske sportsavisen L'Equipe ble store pengesummer satset på at det rumenske paret skulle vinne nettopp det gamet. Veddemålene skal ha kommet fra flere land gjennom et Paris-basert spillselskap.

Torsdag var årets turnering over for Sizikova og hennes nye partner Jekaterina Alexandrova. Duoen tapte stort (1-6, 1-6) for det australske paret Storm Sanders og Alja Tomljanovic i den første runden i kvinnenes doubleturnering.

