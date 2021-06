Bekreftet: Joshua King ferdig i Everton

Joshua Kings tid i Everton er forbi, etter en halv sesong i klubben. Det bekrefter Everton på sine hjemmesider. King signerte en halvtårskontrakt med Merseyside-klubben på deadline day, og nå er det altså klart at denne ikke blir forlenget.

King blir stående med 11 kamper og null mål i Everton-trøya. Samtlige kamper kom som innbytter, og totalt ble det ikke mer enn 137 minutter med spilletid for 29-åringen.

King er ikke på samling med landslaget på grunn av en lårskade.

I et intervju med TV 2 i mai innrømmet King at han var usikker på fremtiden i Everton.

– Det er en stor klubb og en stor trener som har vunnet veldig mye. Jeg skal ikke sitte her å si at jeg har kost livet utav meg, det har jeg ikke. Ingen fotballspillere som får lite spilletid og ikke spiller, har det gøy. Om man ikke får sjansen er det frustrerende, for som fotballspiller vil du bare spille. Jeg har ikke fått sjansen, mener jeg, det skal jeg være ærlig å si. Jeg har ikke fått startet én kamp, men jeg respekter Ancelotti som trener og dette Everton-laget er et veldig, veldig bra lag, sa King den gang.

– Vi får se. Jeg har noen valg å ta, både med familien og representanter. Vi får se hva som skjer til sommeren, jeg har ikke skrevet under noe enda. Jeg er jo gratis til sommeren, så jeg har flere muligheter, men jeg må tenke meg godt igjennom angående hva jeg faktisk velger å gå til, forklarte King.

Manageren som hentet King til Everton, Carlo Ancelotti, ble nylig bekreftet som ny Real Madrid-manager.

Heller ikke Theo Walcott, Yannick Bolasie eller Muhamed Besic får kontraktene sine forlenget. Walcott har allerede signert for Southampton.