Nå jobber Jan Thomas med politiet: – Jeg er født kriminell

Jan Thomas er kjent for styling, TV-produksjoner og podkast: Nå jobber han også med politiet.

Dette er et samarbeid som i første omgang skjer på Instagram-profilen til 55-åringen.

– Jeg er født kriminell. Tygg litt på den, sier Jan Thomas i videoen øverst i saken, og sikter til at homofili var straffbart i Norge frem til 1972, og fortsatt er forbudt i flere land.

I videoen forteller Jan Thomas at han ønsker å ta et samfunsansvar, og at dette er en av årsakene til samarbeidet.

FORNØYD: Lillebakken er fornøyd over samarbeidet med Jan Thomas. Foto: Politiet

Politiet skryter

Politioverbetjent ved hatkrimgruppa, Monica Lillebakken, er svært fornøyd med samarbeidet.

– Vi har tro på å snakke igjennom ambassadører som har et sterkt engasjement for dette temaet, slik som Jan Thomas har. Vi kan nå nye målgrupper som i utgangspunktet ikke følger oss, sier Lillebakken til God kveld Norge, og fortsetter:

– Politiet har fra før mange følgere og det er stor oppmerksomhet rundt oss, men vi tror det kan være positivt å nå ut til nye målgrupper via Jan Thomas. Vi vet jo at han er opptatt av LHBTQ og at vi på denne måten kan nå denne målgruppen.

Samarbeid på Instagram

Samarbeidet går blant annet ut på at Jan Thomas deler informasjon om hatkriminalitet på Instagram, hvor han har fått mye ros av følgerne sine.

«Veldig bra at du, som en kjent person, engasjerer deg i dette. Problemene er større enn en tror», skriver en fan.

«Er så stolt av deg, Jan», skriver artist Hanne Krogh.

SAMTALE: Jan Thomas og Lillebakken har snakket om hatkriminalitet på IGTV. Se et utdrag av samtalen i videovinduet øverst i saken. Foto: IGTV/Jan Thomas

I mai hadde politiet en såkalt IGTV-sending med Jan Thomas, hvor Jan Thomas og Lillebakken snakket om hatkriminalitet på Instagram. Dette har sammenheng med den nye sosiale medier-satsningen til Politiet.

– Oslo politidistrikt ved kommunikasjonsavdelingen er nå i ferd med å styrke seg i sosiale medier og har ansatt en ny medarbeider som skal ha ansvaret for dette. Vi ser på muligheter for å få fram oppmerksomhet rundt hatkrim temaet i de sosiale kanalene våre i samarbeid med Jan Thomas. Vi har en del andre tanker også, men disse er ikke avklart ennå.

Pride

Vi er inne i Pride-måneden, en periode hvor hatkriminalitet ofte diskuteres.

Pride er som kjent en feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold.

Lillebakken sier at politet måtte bryte en viktig Pride-tradisjon på grunn av korona.

– Hatkrimgruppa har tradisjonelt stått på stand for å informere om arbeidet vårt i Pride park. Det har dessverre ikke blitt noe av de to siste åra pga Covid. Vi gleder oss til å komme tilbake til folkefesten.