Oslo åpnet igjen – to ting bekymrer nå overlegene på skadelegevakten

To typer skadetilfeller skiller seg ut, og bekymrer legene ved skadelegevakta.

Med gjenåpningen av Oslo kom finværet - og dermed økte også antallet skader på skadelegevakten i Oslo.

– Dette var både en gjenåpning av samfunnet og en gjenåpning av Oslos legevakt. Det har vært 15 måneder med færre pasienter enn normalt, sier avdelingsoverlege ved skadelegevakta i Oslo, Knut Melhuus.

Det siste året anslår avdelingsoverlegen at antallet skadetilfeller har ligget på omtrent 80 prosent av normal tilstrømming.

Etter gjenåpningen kom imidlertid en voldsom økning i antall skader.

Høyere temperatur gir flere skader

– Det er en bivirkning av aktivitet. Men det er positivt at vi har begynt å røre litt på oss igjen, etter mye inneaktivitet det siste året, sier Melhuus.

ØKNING: Knut Melhuus er avdelingsoverlege ved skadelegevakta i Oslo. Han har sett en markant økning i antall skader den siste tiden. Foto: Anders Bayer / OUS

Han ser en sterk sammenheng mellom været og antallet skader, som øker i takt med at varmen stiger og sola skinner.

I likhet med 2018, som også hadde en eksepsjonelt varm og solrik juni måned, var det i snitt 223 skader i døgnet den første uka i skiftet mellom mai og juni.

Tallene for samme uke i 2019 og 2020 var på 188 skadde i døgnet. Da var været dårligere og temperaturene lavere, og dermed også skadene færre.

– Forskjellen er nok været. Når det er varmt og fint sommervær er det også mange skader.

To skadetyper bekymrer

Melhuus ønsker imidlertid ikke å svartmale aktivitetsnivået, og sier man må innfinne seg med at det skjer skader ved bading og lek ute om sommeren.

Det er likevel to skadetyper han mener vekker grunn til bekymring.

– Det ene er antallet voldsepisoder. Det eneste positive med pandemien har vært at voldsstatistikken har vist en god fremgang med færre tilfeller. Nå er det tilbake igjen for fullt.

Han anslår at antallet voldsrelaterte skader til og med overstiger antallet fra 2018, som var et rekordår for skadelegevakta. Det skjer allerede første uken etter delvis gjenåpning i hovedstaden.

Særlig mange skader

Det andre som bekymrer overlegen er skader knyttet til elsparkesykler, som han sier fører til mange skader.

– Det er en risiko forbundet med å bruke elsparkesykler, og spesielt på nattestid. Det er en litt farlig kombinasjon, med elektrisk sparkesykkel og høy promille, sier Melhuus.

BEKYMRET: Overlege Henrik Siverts mener mange av de mest alvorlige skadene kunne vært unngått. Foto: Anders Bayer / OUS

Det kan overlege ved skadelegevakta, Henrik Siverts, si seg enig i.

Han mener promillegrense bør være en selvfølge, og sier flere av de mest alvorlige skadene kunne vært unngått om elsparkesyklene var stengt nattestid.

– Helgen som var hadde vi 44 elsparkesykkelskader, og 60 prosent av disse skadene var på natta. Minst 48 prosent var alkoholpåvirket, sier Siverts.

Dyster rekord

De siste par årene har antallet elsparkesykkel-relaterte skader skutt i været, og både april og mai måned holdt dystre rekorder.

Mens det i april og mai 2020 var henholdsvis 36 og 90 registrerte skader, var tallene for 2021 nesten firedoblet i april og mer enn doblet i mai.

I april i år ble det nemlig registrert 135 skadde, og i mai var tallet hele 205.

Kan gi skader for livet

Siverts peker på det økende antallet elsparkesykler i byen, kombinert med gjenåpning, er hovedårsaken til den betydelige økningen.

– Når det er varmt om natten og skjenketiden sikkert snart blir utvidet, så er det som å be om flere skader. Det er skader som kunne vært unngått, sier overlegen.

Mange av skadene er alvorlige, og kan gi konsekvenser pasientene må leve med resten av livet - som nakkebrudd og blødninger i hodet.

KAOS: I juni er det nærmere 20.000 elsparkesykler i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Trist å se

Siverts ber folk huske at elsparkesyklene ikke er leketøy, og minner om konsekvensene uforsvarlig kjøring kan føre med seg.

– Det er trist å se unge kvinner og menn komme inn med utslåtte tenner, brukket nese og brukket kjeve. Vi blir jo frustrerte her på natta, når vi behandler skader som kunne vært unngått.

Han oppfordrer folk til å bruke sunn fornuft for å unngå å bli en del av statistikken.

– Kjør fornuftig, hold lavere fart på fortau, vær forsiktig med trikkeskinner og ikke kjør når du har drukket, råder overlegen.