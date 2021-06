To ganger i året gjennomfører NAF en stor rekkeviddetest av biler. Og her snakker vi virkelig et omfattende opplegg.

NAF tar nemlig ikke bare med seg biler og sjåfører på test: De har også en rekke bergingsbiler med, slik at de kan kjøre bilene helt tomme for strøm.

Årets sommertest er akkurat gjennomført. Den viser at 17 av de 20 bilene som er med, faktisk går lenger enn de offisielle rekkeviddetallene tilsier.

BMW imponerer

Aller lengst går Tesla Model 3 Long Range (664,9 kilometer), Ford Mustang Mach-E RWD (617,9 kilometer) og Volkswagen ID 3 Pro S (564 kilometer).

Bilen som overgår det offisielle rekkeviddetallet med størst margin, er BMW iX3. Her er den offisielle rekkevidden på 450 kilometer. Men det var ikke stopp for iX3 før den hadde tilbakelagt imponerende 556,2 kilometer.

Nytt bilmerke har størst avvik

Like bra gikk det ikke for tre av bilene i testen. De har det til felles at de gikk kortere enn det offisielle rekkeviddetallet, riktignok med små marginer.

Salgssuksessen Polestar 2 manglet tre kilometer for å nå det offisielle rekkeviddetallet som er på 470 kilometer, her var det altså slutt på 467.

e-C4 bidrar til en kraftig økning av Citroën-salget i Norge. Men etter NAFs test å dømme, kan ikke kjøperne her forvente en bil som går lenger enn det offisielle tallet. e-C4 stoppet etter 345 kilometer. De offisielle rekkeviddetallet er på 350.

Størst avvik hadde så en modell som kommer fra et relativt ferskt bilmerke i Norge. Crossoveren G3 fra Xpeng klarte 438,9 kilometer, her er det offisielle tallet på 451 kilometer.

Bilen står stille – likevel går den tom for strøm

Xpengs crossover G3 klarte 438,9 kilometer i testen, det offisielle rekkeviddetallet er på 451 kilometer.

Berømmer NAF

– Dette er interessante tall. Og med unntak av de tre som leverer under offisiell rekkevidde, også gode nyheter for norske bilkjøpere. Med dette får vi understreket at WLTP-målemetoden som nå brukes, er realistisk. Det kan vi ikke si som NEDC, som denne erstattet. Den var helt på grensen til urealistisk og bidro nok til mye skepsis rundt rekkeviddetallene til elbilene, sier Brooms redaksjonsssjef Vegard Møller Johnsen.

Han berømmer NAF for å gjøre denne testen to ganger i året:

– Ja, her snakker vi virkelig et stort apparat, med mange medarbeidere, biler og mye logistikk. Det er også verdifullt at NAF kjører til bilene stopper. Da får vi et helt reelt inntrykk av hvor langt bilene faktisk kan gå – på norske veier. Det er noe laboratorie-tester aldri helt kan erstatte, sier Møller Johnsen.

NAF kjører også omfattende rekkevidde-test på vinteren. Her fra årets test som ble gjort i mars. Foto:NAF.

Noen produsenter flinkere enn andre

– Dette er en sommertest, vi har sett større avvik når NAF tester på vinteren?

– Ja, det er helt riktig og det er noe de som vurderer elbil absolutt bør merke seg. Elbiler trives best når det er varmt i været. På vinteren må du regne med at rekkevidden synker, til dels betraktelig. Et sted mellom 25 og 50 prosent er ikke uvanlig. Jo kaldere det er – jo mer faller rekkevidden.

– Her varierer det også mye fra bilmodell til bilmodell. Noen produsenter er rett og slett flinkere til å minimere rekkeviddetapet på vinterstid, enn andre. Her tror jeg nok også vi kommer til å få se en betydelig utvikling de neste årene. Forhåpentligvis mot at det blir mindre rekkevidde-avvik mellom sommer og vinter, avslutter Brooms redaksjonssjef.

