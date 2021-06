Lada er bilmerket alle elsket å harselere med. Nå er de et svært sjeldent syn på norske veier. Ikke så veldig rart, for den offisielle importen ble nedlagt i 2002.

Det som på mange måter var spikeren i kista for det russiske bilmerket, var en avgiftsomlegging tilbake i 1997. Dette medførte at mange konkurrenter gikk ned i pris, mens Lada gikk tilsvarende opp.

Lada solgte jo nettopp på lav pris. Når denne forskjellen krympet, forsvant på mange måter siste rest av markedet for Lada.

Lada hadde da allerede hatt en sterkt nedadgående kurve i flere år. Samara, som var siste modell her hjemme, var ikke akkurat bilen som ryddet bort ryktet om merkets noe rufsete kvalitet ..

25 prosent markedsandel

Denne typen Lada var ganske vanlig på norske veier i flere år.

En annen grunn til det synkende salget var at Lada ikke akkurat var kjapt ute i hverken Norge eller Europa med sine nyheter. Nyheter som ofte heller ikke var av det mest innovative slaget.

Ett eksempel er Lada 2110. Den ble lansert på hjemmemarkedet i 1993. Til Norge kom den først i 2000. Da hadde ikke bare toget gått. Stasjonen var også nedlagt, lyset var skrudd av og stasjonsmesteren hadde gått hjem og fått en annen jobb i mellomtiden.

En av årsakenevar nok at hjemmemarkedet på 90-tallet var ekstremt stort. Lada hadde en markedsandel der på hele 25 prosent.

Siste gang Lada figurerte i statistikken for registreringer av nye biler i Norge hos OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken), var i 2003. Da med én eneste bil ...

Det er altså ikke veldig mange biler igjen på norske veier. Men noen Lada-eiere har lagt inn sine erfaringer i vår store bruktbilguide, Eierne mener.

– Egentlig helt sprøtt at vi kan holde på sånn i Norge

Dette er noe de skriver om bilene sine:

Som skapt for dårlige veier

Lada Niva er en liten offroader med rå framkommelighet. Det ble solgt en del slike i Norge i sin tid.

– Det ryker noe småtteri her og der, men motor og gir virker alltid! Det sier denne eieren av en Lada Niva.

Han synes også et bilen er litt tørst og at forbruket på rundt literen på mila er i overkant. Han legger også til at bilene bør rustbeskyttes og at de tåler en støyt. Så får han heller leve med at bilen støyer litt ...

Deler kjøpes billig fra Ukraina og bilen koster mindre i vedlikehold per år, enn hva folk betaler i leasing i løpet av én måned på en nyere bil. Her gis det full pott i kategorien økonomi og kostnader.

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Totalt endre denne anmeldelsen på 8,6 poeng av 10 mulige. Så en godt fornøyd eier der altså.

Se hele anmeldelsen her:

Hadde gjerne kjøpt samme bil igjen

Lada Samara var den siste Ladaen som ble regsistert i Norge i 2003.

Det er nok lettere sagt enn gjort å få kjøpt en ny Lada Smara nå. Men denne eieren er såpass fornøyd med sin 1998-modell, at vedkommende glatt kunne kjøpt samme bil igjen neste gang.

Det har vært litt små-kluss med det elektriske anlegget til baklysene, men utover det har bilen vært god. Det må sies å være "innafor" for en 23 år gammel bil.

– Skift olje og lyspærer – det holder lenge. Det sier Samara-eieren og gir full pott i kategorien økonomi og kostnader. Det samme gjelder bensinforbruk.

Det faktum at bilen er enkel å kjøre vektlegges også.

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Det ender totalt med 9,2 av 10 mulige poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Mange smil

Lada Niva går ikke så fort, men den kommer fram over alt.

På denne anmeldelsen av en Lada Niva trekkes det en del for høyt bensinforbruk, men ellers er eieren svært fornøyd med sin russiske bil.

Det gir full pott i kategorien kjøreglede, samt nest høyeste score i alt annet.

Deler bestilles fra utlandet og man må være villig til å skru litt selv, men da fungerer til gjengjeld bilen helt perfekt, mener vedkommende. Som opplever mange smil fra medtrafikanter når han kommer kjørende.

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

– Det er ingen racerbil, men den kommer frem over alt, avslutter denne eieren, som gir bilen 8,4 av 10 mulige poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Oppsummering

Det finnes tre typer løgn, mener noen. Det er en hvit løgn, det er en jævla løgn – og det er statistikk.

Om dette stemmer skal vi ikke ta noen diskusjon på her og nå, men forholde oss til statistikken.

Den viser nemlig at Lada-eierne, i gjennomsnitt for alle modeller, gir bilene sine 8,7 poeng av 10 mulige. Om vi ser på det samme for Volvo ender vi på 8,3 poeng. For Audi på 8,0 poeng og for Mercedes 8,4 poeng.

Statistisk sett er altså Lada-eire de som mest fornøyd med bilene sine av disse fire bilmerkene.

Når det er sagt så vet vi også at grunnlaget her er noe skjevt, med få anmeldelser på Lada. Samt at bilene nok eies av entusiaster som kanskje er over gjennomsnittlig opptatt av nettopp det bilmerket og at dette kan gjøre utslag.

Så håper vi at vi tåler en Lada-vits helt til slutt:

En Lada stanser ved veikanten. Et esel kommer forbi og sier: – God dag, bil!

– God dag esel! svarer Ladaen. Eselet begynner å gråte og sier: – Når jeg kaller deg for bil, kan vel du i det minste kalle meg for hest...

Slik gjør «dame-magneten» fra 70-tallet comeback

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Mye tyder på at dette blir Norges billigste bil

Video: Hils på en bilgal familie!