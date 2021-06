Jeg ønsker meg flere barn, men jeg vil ikke føde igjen!

Til høsten er det valg, og jeg kan garantere at det partiet som viser at de tar kvinnehelse på alvor, får min stemme.

Jeg gikk lenge rundt og trodde at jeg hadde hatt en fin fødsel.

Hvorfor skulle jeg tenke noe annet.

Den oppfylte jo alle mine forventninger.

Det skulle ta meg et år å skjønne at mine forventninger var latterlig lave og at helt grunnleggende prinsipper som informert samtykke ikke ble respektert det døgnet min sønn kom til verden.

Måten jeg ble møtt under fødsel og i barseltiden er noe jeg ikke vil utsette meg for igjen.

Beslutningen er tatt; Jeg føder ikke flere barn!

Den prisen jeg har betalt fordi Norge kutter i fødsel- og barselomsorg har vært alt for høy.

Er fødekvinner ikke kompetente nok til å ta egne beslutninger? Jeg hadde hørt nok historier fra venner om hvor presset fødselsomsorgen er. Det er historien om hun som gikk med rier i tre dager – men som ble sendt hjem gang på gang – fordi hun ikke hadde fire centimeter åpning.

Eller hun som tryglet i timesvis om epidural – men måtte vente fordi ingen anestesilege hadde tid.

Og nå var det pandemi og jeg kunne risikere å måtte gå gjennom dette alene. Så da mannen min fikk være med på fødselen, jeg fikk fødestue - og til og med én-til-én oppfølging av jordmor- tenkte jeg at jeg virkelig hadde skutt gullfuglen innen norsk fødselsomsorg.

Kaskade av nye inngrep

At jeg ikke ble informert om fordeler og ulemper da jeg fikk riestimulerende midler, selv om det ikke var akutt fare for liv eller helse, tenkte jeg ikke over da. Jeg stilte heller ingen spørsmål da dette ene inngrepet førte til en hel kaskade av nye inngrep.

Jeg spurte ikke, for aldri, på noe tidspunkt, hadde noen informert meg om at jeg har rett på informasjon og rett til å gi samtykke.

Så jeg ble en tilskuer til min egen fødsel, en tilskuer som viljeløst så på at andre tok beslutninger som angikk min kropp og min helse.

Fra å ha vært omgitt av det som føltes som tusen ledninger, skjermer, fødselsleger og jordmødre, ble antiklimakset etter fødselen totalt. Jordmor forsvant, borte vekk var fødselslegen og inn kom en sur og stresset barnepleier.

To timer senere var mannen min jagd på dør og jeg ble stuet inn på et dobbeltrom på barsel.

Så tilbrakte jeg mine første døgn som nybakt mor på et sykehus som åpenbart hadde hverken tid, personal eller eller spesiell interesse i å ta vare på meg.

Bekymringsmeldinger

Dette var nok på grunn av pandemien tenker du kanskje. Før du trekker den konklusjonen vil jeg opplyse om at Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) opprettet tilsynssak mot det samme sykehuset sommeren 2019 fordi man var alvorlig bekymret for bemanningssituasjonen på fødeavdelingen.

Det hadde over lang tid kommet bekymringsmeldinger fra verneombud og tillitsvalgte fordi aktiviteten hadde økt uten at det var tilført nye ressurser.

Fylkesmannen avsluttet saken under tvil, og under den forutsetning at OUS skulle følge nøye med på bemanningen på enheten, i lys av den arbeidsbelastningen de ansatte hadde stått i over lang tid.

Jeg har prøvd å varsle sykehuset om det jeg opplevde som alvorlige svikt i rutinene.

«Vi beklager»

Skuffelsen var derfor stor da jeg istedet for en beklagelse, eller i det minste en forklaring, mottok et brev fullt av ullne formuleringer.

Sykehuset beklager dersom oppfølgingen de ga ikke «opplevdes som tilstrekkelig og adekvat».

At det ikke bare var jeg som ikke opplevde tilbudet som tilstrekklig og adekvat, ble tydelig da Pasientombudet ba om et møte med Kvinneklinikken på Ullevål – på bakgrunn av det store antall henvendelser de hadde fått fra kvinner som hadde født der.

Møtet fant sted 5. oktober 2020, og jeg fikk tilsendt et referat. En setning har brent seg inn i hukommelsen min: sykehusledelse forteller at jordmødrene hadde fått flere oppgaver under pandemien, men at Kvinneklinikken «ikke hadde fått tildelt ekstra økonomiske ressurser til å leie inn ekstra bemanning.»

Med andre ord, et snaut halvår etter at en tilssynsak som handlet om for lav bemanning ble avsluttet under tvil, så har noen – jeg vet ikke hvem – vurdert at det ikke er behov for ekstra ressurser.

Verdiløs

Jordmor Rachel Myr gikk nylig hardt ut mot nedbammingen på barsel ved sykehuset i Kristiansand.

Som hun sier, det er ingen måte å tydeligere vise at noe ikke er viktig enn å ikke bevilge ressurser til det.

Jeg har aldri, hverken som kvinne – eller som menneske – følt meg så verdiløs som da jeg lå på barsel.

Jeg hadde nettopp brakt et nytt menneske til verden, noe som er en enorm bragd og kraftanstrengelse.

Likevel var jeg ikke viktig nok til å få grunnleggende ammeveiledning, informasjon om egen helse, smertestillende eller en gang muligheten til å dusje.

Jeg vil være tydelig på at jeg stiller sykehusledelsen som ikke bevilger de nødvendige ressursene til føde- og barselavdelingene, og politikere som har skapt et finansieringssystem der omsorg i noen av livets mest sårbare dager ikke lønner seg - ansvarlig for disse tilstandene.

Norske politikere etterlyser flere barn. Jeg ønsker meg flere barn. Men jeg vil ikke – og kan ikke føde igjen før jeg er trygg på at jeg blir ivaretatt.

Til høsten er det valg, og jeg kan garantere at det partiet som viser at de tar kvinnehelse på alvor, får min stemme i september.

