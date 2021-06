I år som i fjor blir det norgesferie for de aller fleste av oss. Det betyr også at mange legger ut på biltur.

I siste episode av BroomPodden, har vi plukket ut tre sommerbiler til maks 60.000 kroner. Det er samme beløp som mange får i feriepenger i år.

– Nå som feriepengene snart er på konto, er det klart du skal bruke dem på bil! Vi har valgt ut tre vidt forskjellige modeller, vi mener passer perfekt til norgesferien, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Svensk klassiker

Og for å gå rett på sak: Bilen Vegard vil anbefale er en liten klassiker, nemlig Saab 9-3 cabriolet.

– Det finnes faktisk ganske mange kule cabrioleter til under 60.000 kroner. Saaben jeg har funnet er en 1998-modell, som har gått under 200.000 kilometer, og den ser overraskende pen ut. Dessuten er den priset til 39.000 kroner, altså godt under budsjett, sier Vegard.

På bruktmarkedet varierer prisene på 9-3 cabriolet fra rundt 30.000 kroner til over 250.000 kroner – for de nyeste eksemplarene. Da snakker vi 2008-modeller.

Tilbake til Vegards funn: Her finner vi en 2-liters bensinmotor på 131 hk og med manuell girkasse. Det er absolutt ingen utpreget sportsbil, men komforten veier tungt, noe som kan komme godt med på langtur.

Se utvalget av brukt Saab 9-3 cabriolet på Finn.no her

Saab 9-3 cabriolet har blitt en liten klassiker. Nå får du den brukt helt ned til 30.000 kroner.

Lykkepille på hjul

Broom-redaksjonens yngstemann, Mats Brustad, går i stedet for mest mulig kjøreglede for pengene.

– Jeg tror man skal lete litt for å finne en morsommere og mer kjøreglad bil for rundt 50.000 kroner. Bilen jeg har funnet er nemlig en 2005 modell Mini Cooper S, sier Mats og legger til:

– Oppskriften er enkel: Lav vekt, kort akselavstand, manuell girkasse og bra med krutt under panseret. Der har du Cooper S. Tenk deg turen over Hemsedalsfjellet i den. Jeg får lyst på bilen, bare jeg snakker om den nå, kjenner jeg...

På bruktmarkedet starter prisene på rundt 40.000 kroner for en 2003/2004 modell. Dette er biler som gjerne har gått nærmere 200.000 kilometer. Legger du litt mer penger i potten, får du nesten halvert kilometerstanden.

– Cooper S veier rett over 1.000 kilo og med 163 hestekrefter, går den slett ikke verst. Bilen jeg har funnet har også fått ettermontert sportseksos-anlegg, så her følger godlyden med på kjøpet!

Se utvalget av brukt Mini Cooper S på Finn.no her

Mini Cooper S leverer kjøreglede i bøtter og spann.

Jokeren

Broom-Bennys bilvalg er utvilsomt jokeren denne gangen. Her snakker vi nada kjøreglede, men i stedet ekstremt god plass og praktiske løsninger.

– Hvis du skal gå for mitt valg, bør du be om å få fire uker ferie, i stedet for tre. For dette kommer til å ta tid! Med 88 diesel-hestekrefter, uten turbo, vil du få god tid til å studere naturen underveis. Og én ting som er helt sikkert, i denne bilen kan du gjøre det skikkelig hjemmekoselig.

Test Mini John Cooper Works: Liten bil - enorm kjøreglede

I BroomPodden under kan du høre hvilken bil Benny snakker om. Her forteller også Vegard og Mats mer om sine bilvalg. Praten begynner cirka 16 minutter ute i episoden.